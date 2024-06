După 10 etape desfășurate în partea a doua a campionatului, echipa pregătită de Gică Hagi a înregistrat patru victorii, două rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Gică Popescu știe ce se va întâmpla sezonul următor: ”Așa cum nu a mai fost până acum”

Președintele clubului de la malul mării, Gică Popescu, a ținut să puncteze că va fi o bătălie aprigă în următoarea stagiune pentru un loc de play-off și speră ca Farul să rămână în cărți pentru a-și trece în cont o nouă prezență în grupa respectivă.

”Sunt convins că anul viitor va fi un sezon foarte complicat. Am văzut că multe echipe s-au întărit. Au adus jucători, au ambiții importante. Nu cred că e un club care nu vrea play-off-ul. Va fi o bătălie așa cum nu a fost până acum.

Eu sper ca noi să găsim formula pe care în fiecare an am găsit-o, așa cum ne-am chinuit, și să fim pretendenți la play-off”, a spus Gică Popescu la AS Live.

Prima etapă a noului sezon va avea loc într-o zi de sâmbătă, pe 13 iulie. Unii jucători vor avea parte de o vacanță foarte scurtă, deoarece vor merge alături de echipa națională la Campionatul European din Germania.

Sezonul 2024/2025 va debuta în mod oficial pe 6 iulie, atunci când FCSB și Corvinul Hunedoara se vor înfrunta pentru Supercupa României. Arena Națională nu va fi disponibilă pe 6 iulie, astfel că FRF trebuie să găsească alt stadion pentru acest joc.

În Liga 1 vom avea două nou-promovate în sezonul 2024/2025: Unirea Slobozia și Gloria Buzău. Pentru echipa din Ialomița va fi prima participare în Liga 1.

Tabloul complet al Ligii 1 pentru sezonul 2024/2025