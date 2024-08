Gică Hagi l-a avertizat pe Denis Alibec: ”Nu cred că în teren joacă doar numele!”

Gică Hagi a vorbit în cadrul conferinței de presă despre momentul în care Denis Alibec va debuta pentru formația constănțeană.

Gică Hagi: ”Nu cred că Alibec poate juca titular!”

Deși a recunoscut că Alibec nu va fi titular în meciul cu Hermannstadt, Gică Hagi a lăsat să se înțeleagă faptul că atacantul va bifa primele minute în meciul de la Ovidiu.

Totuși, Hagi l-a avertizat pe Alibec de faptul că ”în teren nu joacă doar numele”, astfel că atacantul va trebui să muncească din greu pentru a se impune la Farul Constanța.

”E cu noi în cantonament și atât. E nevoie și la el de timp, vor veni toate ușor ușor, sperăm să fie Denis Alibec care a fost ultima oară la noi, care să ne facă mai buni, să ne ajute să câștigăm meciuri.

Nu cred că poate juca titular. Fizic, să nu se interpreteze. E cu noi și sperăm să ne ajute. Am zis eu că e visul meu (n.r. să vină Alibec)? Nu îl doresc doar eu, îl dorește toată Constanța, cu toții îl dorim.

E un jucător care până la urmă a decis, a zis că e mai bine să vină la noi. El a decis, fiecare jucător decide unde vrea să fie, ce vrea să facă, unde se duce. Ne bucurăm că a venit și că e cu noi.

Acum să trecem la treabă, să ne pregătim foarte bine, să îl aducem la ritmul și intensitatea pe care o avea cu noi și să exceleze. Nu cred că în teren joacă doar numele. Trebuie să fie Alibec care era înainte. Datoria noastră este să îl facem cum era înainte”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

Ce a spus Denis Alibec la conferința de presă

”M-am ținut de cuvânt că în România voi mai juca numai la Farul. Am spus asta când am plecat, acum doi ani. Mă bucur că am revenit acasă, sunt foarte încrezător. Am văzut echipa și cred că putem face lucruri mărețe, am început destul de prost acest campionat, dar cred că, dacă vom lega câteva victorii, vom reveni la identitatea noastră și vom domina toate echipele.

Obiectivul meu e să marchez cât mai multe goluri, să dau pase de gol și să încercăm să ne batem pentru campionat. Nu simt o presiune, îmi place să joc sub presiune, din acest motiv am ales Farul”, a spus Denis Alibec.