Denis Alibec, fotbalistul echipei Farul, a prefațat meciul cu FC Hermannstadt, care va avea loc luni, de la 22:00, la Ovidiu.

Atacantul din Mangalia a întărit ideea că și-a ținut promisiunea atunci când a spus că în România va mai evolua numai la trupa de pe Litoral, deși a mai fost dorit și de FCSB.

Denis Alibec: "Vreau să ajungem să ne batem la titlu"

Întrebat care sunt țintele sale în acest sezon, internaționalul român a comunicat explicit că își dorește ca gruparea din Ovidiu să ajungă din nou în lupta pentru titlu.

"M-am ținut de cuvânt că în România voi mai juca numai la Farul. Am spus asta când am plecat, acum doi ani. Mă bucur că am revenit acasă, sunt foarte încrezător. Am văzut echipa și cred că putem face lucruri mărețe, am început destul de prost acest campionat, dar cred că, dacă vom lega câteva victorii, vom reveni la identitatea noastră și vom domina toate echipele.

Obiectivul meu e să marchez cât mai multe goluri, să dau pase de gol și să încercăm să ne batem pentru campionat. Nu simt o presiune, îmi place să joc sub presiune, din acest motiv am ales Farul.

Cu FC Hermannstadt va fi destul de greu, pentru că vom întâlni o echipă experimentată, cu jucători buni. Mereu am avut meciuri grele cu ei. Dar, dacă ne vom impune jocul și vom începe bine, cu siguranță vom câștiga. Trebuie să joc un meci să văd cum sunt fizic, deocamdată mă simt OK, dar cred că mai am mult de muncă, a spus Denis Alibec, într-o conferință de presă care a avut loc duminică după-amiază.