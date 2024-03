Gică Hagi jubilează! Cum a învins-o pe Rapid în Giulești

Gică Hagi a explicat la finalul partidei că elevii săi au știut cum să contracareze jocul complex al Rapidului, care venea după victoria, scor 4-0 cu FCSB.

"Știam că întâlnim o echipă bună, dar ne-am apărat bine. Ofensiv am știut să construim, am făcut ce trebuie. E greu să câștigi în Giulești, dar felicitări tuturor, unii jucători au excelat. Chiar am întâlnit o echipă în formă, dar fundașii și mijlocașii mei au jucat foarte bine.

Ne-a trecut presiunea, am făcut un lucru mare, am ieșit campioni, dar cred că în momentul de față nu mai avem presiune, s-a văzut. Am revenit la origini, dăm spațiu celor tineri, trebuie să-i evaluăm să vedem dacă sunt... sau nu sunt.

Rapid e foarte bună, știu fotbal, știu să te desfacă, au combinații în viteză, jucători de viteză. Cred că am făcut unul dintre cele mai bune meciuri, așa am câștigat și la Craiova, avem o experiență bună, vom vedea", a declarat Gică Hagi, la finalul partidei.

Farul a deschis scorul în minutul 23, când Grameni a centrat perfect pentru Louis Munteanu şi acesta a înscris din careu. Constănţenii au trecut pe lângă majorarea socrului în minutul 32, când Vînă a încercat să îl dribleze pe portarul Aioani, însă nu a reuşit. Oaspeţii au făcut totuşi 2-0 în minutul 55, prin Louis Munteanu, care a marcat din pasa lui Ionuţ Cojocaru.

După cinci minute Albion Rrahmani a ratat pentru Rapid, trimiţând peste poartă, iar în minutul 67 Răzvan Oaidă i-a lăsat pe giuleşteni în zece, fiind eliminat pentru al doilea cartonaş galben. Ionuţ Vînă a trimis în bară, în minutul 78, dar gazdele au primit un penalti trei minute mai târziu – Rivaldinho lovindu-l pe Paul Iacob, în careu, şi Albion Rrahmani a transformat reducând din diferenţă. Gazdele nu au reuşit însă să egaleze şi Rapid începe play-off-ul cu o înfrângere.

În clasamentul play-off-ului FCSB este lider cu 32 de puncte, Rapid ocupă locul secund, cu 28 de pucte, iar Farul se află pe poziţia a patra, cu 25 de puncte.

Rapid - Farul 1-2

RAPID: Aioani - Braun, Săpunaru, P. Iacob, Bădescu (Borza 70) – Hromada (Petrila 46), Hasani (Al. Albu 46), Oaidă – E. Krasniqi (Funsho Bamgboye), A. Rrahmani, Papeau (Burmaz 63). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

FARUL: Buzbuchi – K. Boli, M. Popescu, Gustavo Marins (Al. Stoian 89), Cr. Ganea - Vînă, Queiros, Grameni (Dănuleasa 89) - R. Deaconu (Kiki 70), L. Munteanu (Rivaldinho 75), I. Cojocaru (Andronache 75). ANTRENOR: Gheorghe Hagi