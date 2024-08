Gică Hagi, îngrijorat după eșecul Farului cu FCSB! A găsit vinovatul: ”Nu trebuia să fie în acea poziție!” + Ce a spus despre Denis Alibec

Gică Hagi a fost dezamăgit la finalul jocului și a mărturisit că este îngrijorat din cauza faptului că echipa sa a înregistrat trei eșecuri în primele cinci etape.

Gică Hagi: ”Casap nu trebuia să fie în acea poziție!”

Antrenorul celor de la Farul Constanța spune că golul victoriei celor de la FCSB, penalty-ul transformat de Darius Olaru, a venit ca urmare a unei erori a lui Carlo Casap. Deși nu a spus dacă în opinia sa a fost sau nu penalty, Gică Hagi a transmis că fotbalistul nu ar fi trebuit să se afle în acea poziție.

”Am început foarte bine jocul, 30 de minute am dus foarte bine, dar după ce am înscris probabil nu am mai fost așa agresivi, nu am mai făcut presiune. Adversarul a venit peste noi, a venit acel gol în ultimul minut. Primul gol pe care l-am luat... la pauză am vorbit, am luptat cât am putut în a doua repriză, dar au venit niște greșeli care te costă... Ăsta e fotbalul, FCSB a împins mai bine jocul în a doua repriză. Noi nu am știut să ieșim. Când pierzi, toată lumea e supărată.

În primul rând, Casap nu trebuia să fie în acea poziție, pentru că era mijlocaș. Doi, în fotbal, orice e posibil, așa e în teren, vom vedea, vom trage concluzii. Asta le-am zis (n.r. că așteaptă mai mult din partea jucătorilor intrați de pe bancă), cum și de la adversar au adus un plus, și la noi trebuia, deși unii au alergat, au recuperat mingi. Trebuia să vorbească mai mult, să comunice.

E un început de campionat, mă îngrijorează că avem trei înfrângeri, mi se pare mult, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, a spus Gică Hagi la finalul meciului.

Gică Hagi: ”Nu știm când va debuta Alibec, nu știm care este starea lui fizică!”

Întrebat când va debuta Denis Alibec la Farul, Hagi a transmis că nu își poate da cu părerea până când nu va vedea în ce formă se află atacantul: ”Nu știm (n.r. când va debuta Denis Alibec), vom vedea, nu știm care este starea lui fizică, vom vedea, nu pot să vorbesc înainte să văd cum stau lucrurile”.