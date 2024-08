Gică Hagi, discurs manifest: ”Ce ne așteaptă? Groapa!”

În urmă cu doar câteva zile, patronul și antrenorul Farului Constanța anunța că vrea să vândă acțiunile clubului și să rămână doar cu un pachet de 10%.

Gică Hagi: ”Nu vreau să mai fiu acționar majoritar, pentru că nu sunt miliardarul numărul 1 în România!”

Înaintea meciului cu UTA Arad, ”Regele” a vorbit din nou despre planurile sale și și-a arătat nemulțumirea pentru faptul că nu se investește în fotbalul românesc.

De altfel, Hagi s-a arătat indignat de faptul că autoritățile nu susțin și echipele românești de fotbal așa cum se întâmplă în cazul handbalului.

”Am zis-o de multe ori, vorbesc de 4-5 ani. E o dorință de a mea pentru că banii înseamnă putere și trebuie să vină oamenii cu bani. Eu voi rămâne cu 10% sută la sută, rămân în club, dar nu vreau să mai fiu acționar majoritar, pentru că nu sunt miliardarul numărul 1 în România. Să ții un club la pretențiile lui Hagi e greu, trebuie bani mulți. Hagi s-a născut să câștige, nu să existe.

Toată lumea se gândește ”Aa, e Hagi pe bancă, gata, îi batem pe toți, câștigăm toate meciurile, cu copii, cu salariile cele mai mici’, așa de ușor se trece peste tot ce s-a muncit aici. Minunea vine dacă știi să lucrezi. Dacă se dorește un proiect european, trebuie să vină acționari, pentru că așa e construit clubul. La licență e numărul 1, nu are datorii, totul îi aparține, dacă faci profit, fiecare îl reinvestește sau îl ia. Totul aparține lui Farul, Farul are patrimoniu, totul aparține clubului. Noi doar suntem aici o perioadă.

Tot vorbesc și pare că nu se înțelege. Am avut o ofertă clară, a venit Rivaldo. Unul din afară a înțeles, e mai greu să înțeleagă unul din România. E simplu! Oferta e foarte clară și foarte bună. Farul e un club important, care are patrimoniu. Cel mai bine este să fie pe acțiuni. Fotbalul e un business și ați văzut ce înseamnă. UEFA a făcut profit de 1,2 miliarde la EURO. Trebuie să știi să-l faci. Dacă știi să-l faci bine, te duci sus, cum fac cei de afară.

Noi trebuie să învățăm și să mergem pe acel drum. Dacă nu mergem pe acel drum, nu mai comentați la televizor, să nu mai zicem că vrem în Europa. Să tăcem, să-l luăm pe ’nu’ în brațe, nu se poate, nu avem, nu există.

Gică Hagi: ”Hagi trebuie să dea o direcție când vorbește!”

Atunci, ce ne așteaptă? Groapa! Din păcate, mesajele cam astea sunt în România în ultimii 10-15 ani. Pentru mine, pe direcția mea din fotbal, cam asta am văzut. Muncesc, particip și e dureros. Vrem să mergem în Europa, noi care am făcut performanțe în fotbal. N-au nimic în plus față de noi, au ceva în tot ce înseamnă formare, educare și mental. Ei ne bat mental. Primul lucru atunci când selectezi un jucător este mentalul.

Trebuie să fie proiect la nivel național, pentru România și pe direcția fotbal. Nu doar pentru celelalte discipline, nu? Celelalte sunt susținute, nu? Nu sunt susținute celelalte? Bani de bani. La handbal se plătesc salarii ca în Europa. Mai mari, printre cei mai buni și suntem în Champions League acolo, nu? Vedeți? La fotbal de ce nu facem?

V-am dat încă una, Hagi când vorbește trebuie să dea o direcție, o analiză. De ce la fotbal bugetul e mai mic față de cei de lângă noi, nu vorbim de Big Four. Vine valul peste noi și ce să facem? Dar copiii noștri sunt la fel ca ai lor. Avem jucători, dar trebuie formați, educați, crescuți, mental să fie sus. Trebuie investit în academii prima oară și după aceea în echipa mare, buget”, a spus Gică Hagi la conferința de presă premergătoare partidei cu UTA Arad.