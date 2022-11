Gică Hagi dezvăluie singurul defect al Farului: "Trebuie să trăim cu el!". Mesaj pentru CFR Cluj și FCSB

Deși a întâlnit ultima clasată, Farul a trăit periculos meciul de la Ovidiu. Alexi Pitu a deschis scorul în minutul 28, însă a fost rapid egalată de CS Mioveni, după golul lui Nicole Carnat. Dobrogenii au dat lovitura pe final, în minutul 85, după reușita lui Robert Moldoveanu.

Gică Hagi: "Ăsta este singurul defect al Farului!"

După meci, Gică Hagi și-a felicitat jucătorii pentru că au crezut până la final în victorie și a refuzat să vorbească despre lupta la titlu, declarând din nou că obiectivul este accederea în play-off.

"Am întâlnit o echipă care a stat bine pe teren. Cred că facem lucruri extraordinare, cu toate că avem 5 jucători lipsă, dar vin alții. Mă bucur pentru Moldoveanu, Pitu. Fiecare iese în evidență într-un moment sau altul. Nu ne-am înscris la începutul campionatului să fim în față. Pentru noi e important să câștigăm, să avem răbdare. Le-am zis că golul poate veni și în ultimul minut.

Am fost și inspirat cu schimbările, dar jucătorul te face mare. Îl felicit și pe Moldoveanu și pe Torje. De la începutul campionatului v-am spus că singurul defect al nostru este că nu avem jucători care au jucat foarte mult. Dacă ar fi jucat mult, nu ar fi fost la noi. Știm această problemă, dar trebuie să trăim cu ea.

Am făcut schimbări ofensive, care trebuiau să joace mai bine, să construiască. Am făcut schimbările așa cum trebuie.

E foarte bine, avem oxigen, atmosfera e bună. Nu ne așteptam, dar suntem acolo. Ușor, ușor începem să vedem și noi, luăm meci de meci foarte bine. Ne gândim deja la următorul meci. Avem Cupa și ultimul meci, cu Chindia, vedem ce scoatem.

În ce sens spuneți voi de tratat Cupa României? Eu am un lot, îmi asum responsabilitățile. Fac o echipă care să meargă să câștige. Vom vedea dacă voi putea să o fac. Lotul e mai larg, am jucători tineri valoroși. Nu uitați ce jucători au intrat azi. La mine e normal să-i bag fără frică. Voi merge în Giulești cu o echipă pentru a câștiga. Trebuie să le dăm minute tuturor pentru a-i avalua. Fiecare are nevoie de o șansă.

Principalul obiectiv e intrarea în play-off. Punctele încă nu sunt suficiente. Vom lua fiecare meci în parte pentru trei puncte. Vrem să construim la Constanța o mentalitate, să ne placă să câștigăm fiecare meci. Nu contează că se vor înjumătăți punctele, ne-am obișnuit cu play-off-ul, că se înjumătățesc. N-are rost să mă uit departe când eu trebuie să mă uit la următoarea săptămână", a spus Gheorghe Hagi.

Gică Hagi: "L-am felicitat pe Dan Petrescu, merită din toată inima"

De asemenea, Hagi a felicitat-o pe CFR Cluj pentru calificarea în 16-imile Conference League și a vorbit și despre FCSB, eliminată din grupe.

"Când mergi în cupele europene, trebuie să ai un lot bun, două echipe, să crezi în toți jucătorii. Felicitări CFR-ului, l-am felicitat pe Dan Petrescu. Dacă câștigă și aduce performanțe, cum să nu-l felicit? Pe cine să felicit atunci? Merită din toată inima, ne face reclamă și bravo CFR-ului!



După aceea, Steaua (n.r - FCSB) e în formare, au plecat niște jucători și au venit alții. Până se formează, până își fac o echipă puternică... dar lotul e bun. Au întâlnit o echipă puternică din Anglia, dar sunt pe drumul cel bun. Au semnat jucători buni, au băgat bani foarte puțini, sunt în formare și au valoare mare", a mai spus Hagi.

Farul Constanța ocupă primul loc în Superliga, cu 40 de puncte, la opt lungimi de Rapid, care are un meci în minus. Pentru dobrogeni urmează chiar duelul cu formația giuleșteană, însă în Cupa României, miercuri, de la ora 21:00.