Gică Hagi anunță revoluția la Farul după umilința cu CFR Cluj: ”Trebuie să schimbăm ceva!”

Ciprian Deac a deschis scorul încă din minutul 27, iar ardelenii și-au dublat avantajul în minutul 55, prin golul lui Leo Bolgado. Scorul final a fost stabilit în minutul 90+3 de Korenica.

Gică Hagi, dezamăgit după eșecul cu CFR Cluj

La finalul partidei, Gică Hagi a apărut extrem de supărat la flash-interviu și nu și-a ascuns dezamăgire față de prestația echipei sale.

Dacă pe faza defensivă, antrenorul constănțenilor a fost satisfăcut de efortul elevilor săi, ”Regele” a mărturisit că jucătorii din atac au produs prea puțin și au ratat ocazii rarisime.

”Fotbalul e făcut din detalii, trebuie să știm să controlăm ambele faze. Nu am fost noi, am început noi, ne-au dat mingea, cât am dus-o am avut o ocazie foarte mare. Ei au marcat. După aia, s-a pierdut din limpezime, din încredere și cred că la sfârșit, am luat o bătaie acasă care ne doare. Trebuie să reflectăm și să schimbăm multe lucruri.

Era bine să câștigăm, să fie încredere, acum trebuie să reflectăm, să găsim soluții și cu siguranță să schimbăm ceva. Defensiv s-a dorit, s-a încercat, s-a alergat, ofensiv am produs prea puțin, prea previzibil, prea cu piciorul înghețat. Nu am avut calitate nici în construcție, nici în circulație, nici în atac. Am avut și ocazii rarisime și nu am marcat. Când CFR marchează, e clar că lucrurile sunt dificile. E un an greu.

Echipa suferă în momentul ăsta, trebuie să rămânem cu aceste lucruri, important e că nu ne-am descurcat bine, suporterii sunt dezamăgiți”, a spus Gică Hagi la finalul meciului.

