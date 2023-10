Într-un meci plin de faze de poartă, la Galați, duminică după-amiază, Farul a învins-o pe Oțelul, scor 1-0, printr-un gol marcat pe final de căpitanul Ionuț Larie.

Gică Hagi a vorbit la conferința de presă de după confruntarea cu gruparea lui Dorinel Munteanu despre cum a identificat slăbiciunile gălățenilor, dar a dezvăluit și obiectivul echipei sale.

Ce a spus Gică Hagi la conferința de presă de după Oțelul - Farul 0-1

Totodată, fostul decar al primei reprezentative a evidențiat și faptul că din punct de vedere fizic Farul a fost uzată și din cauza partidelor din cupele europene. Farul e campioana României, iar în acest sezon și-a configurat planul: Hagi a setat ca țintă prinderea play-off-ului.

"Un meci bun - ne-am analizat bine - știam că trebuia să ne luăm la luptă la ei, să jucăm vertical, suntem fericiți că ne întoarcem acasă cu cele trei puncte E bine că ne revenim după toată experiența din Europa, cu multe meciuri, a trebuit să strângem rândurile și să continuăm pe acest drum - victorii - să fim în play-off.



Știam că ei sunt puternici, că sunt buni la fazele fixe, dar știam, am lucrat și noi și știam ce defecte are și Oțelul, avem și noi talie și mă bucur mult că am înscris din fază fixă", a declarat Gică Hagi, la conferința de presă de după victoria de la Galați.

Stadionul a fost plin ochi la partida de duminică după-amiază, iar Hagi a scos în evidență atmosfera. "Așa trebuie să fie stadioanele, pline, publicul care pune presiune, așa trebuie să fie toate stadioanele", a mai spus în conferința de presă fostul decar al naționalei.

În urma triumfului de la Galați, al treilea la rând în campionat, formația lui Gheorghe Hagi a urcat pe loc de play-off, cinci, cu 18 puncte, dar și cu un meci în minus. În 11 meciuri, Ionuț Larie și colegii lui au strâns șase victorii și cinci înfrângeri, golaveraj 16-16.