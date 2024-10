Gică Hagi s-a arătat extrem de nemulțumit de arbitraj și la conferința de presă susținută după finalul meciului. Managerul constănțenilor a argumentat faptul că echipa sa ar fi trebuit să primească trei lovituri de la 11 metri și a făcut praf arbitrajul lui Adrian Cojocaru.

Gică Hagi, revoltat de arbitrajul lui Adrian Cojocaru din Farul - Dinamo

După ce a început să țipe când a revăzut faultul comis asupra lui Victor Dican, la care, în opinia legendarului fotbalist, se impunea penalty, Hagi a realizat ce titluri vor apărea după ieșirea sa nervoasă și a încercat să detensioneze atmosfera din sala de conferințe.

”Nu au fost faulturi? Amândouă au fost, cel puțin al dolea se vede atât de clar. Eu mă scap de fundaș și am mingea, ce fac? Cad? Scuză-mă! Fundașul cade cu omul, cum nu e penalty? Ce vreți mai mult. De al doilea nu mai vorbesc. L-a ținut, se vede de la...

Dican l-a împins în prima repriză. Au sărit amândoi la cap, dau amândoi cu capul, cade și îl calcă, nu e penalty? V-a arătat? Și rupt jampierul și lovit. Scuzați-mă! Uitați-vă cum îl împinge, uitați-vă cum îl împinge (n.r. țipă) și îl calcă, păi dacă ăsta nu e penalty, ce să mai vorbim?

După aia, nu, Hagi e nervos (n.r. râde), am zis și eu două lucruri și de aia, asta e. Nu contest, știam că întâlnim o echipă foarte bună, am văzut-o, arată foarte bine, dar eu zic că am făcut un meci bun”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

