UTA a deschis scorul în minutul 53, prin atacantul argentinian Agustin Vuletich, care a înscris cu o lovitură de cap în urma unui corner executat de Johana Omondi. Farul a egalat în minutul 79, tot dintr-un corner, prin Victor Dican, introdus pe teren de Hagi cu doar câteva momente înainte.



Meciul a fost unul tensionat, cu două eliminări: Cornel Râpă (UTA) a primit al doilea galben în minutul 59, iar Denis Alibec (Farul) a văzut cartonașul roșu în minutul 85, după intervenția VAR, pentru lovirea cu cotul a ivorianului Kouya Mabea.



Gică Hagi a 'explodat': "E penalty 200%"



Antrenorul Gheorghe Hagi a avut o reacție nervoasă în conferința de presă, unde a criticat dur arbitrajul.

"Regele" a invocat un penalty neacordat pentru trupa sa, în urma unui henț al arădenilor, dar și multe alte, în viziunea sa, greșeli de arbitraj.



„I-a dat un picior, uitați-l, îl lovește, s-a auzit! No, no, no! Păi cum, mă? Dacă îmi dai în picior, pe unde să mă duc? E penalty 200%! No, că stăm. Incredibil... Sau hențul! Uitați-l, vă rog frumos, cum lovește mingea cu mâna! Își face avantaj, o oprește cu cotul. Chiar așa? Nu mai înțelegem fotbal?”, a spus Hagi, vizibil iritat.



Aceasta a fost a cincea remiză consecutivă pentru Farul, echipa lui Hagi nemaireușind să câștige de șase etape.



În tur, scorul a fost identic, 1-1. După acest rezultat, UTA Arad ajunge la 26 de puncte și ocupă locul 10 în clasament, în timp ce Farul Constanța rămâne pe poziția a 12-a, cu 25 de puncte.