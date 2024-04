Gică Hagi a auzit declarațiile lui Florinel Coman și a reacționat: ”Să fie clar!”

Jucătorul FCSB-ului a fost criticat pentru faptul că a ales să plece în zona Golfului la finalul acestui sezon, însă a transmis că nu ia în seamă comentariile. Coman a spus clar că pentru el contează doar părerea fostului său mentor, Gică Hagi.

Gică Hagi: ”Nu am vorbit cu Florinel Coman, ca să fie clar!”

Întrebat despre relația cu jucătorul de la FCSB, dar și despre transferul lui Florinel Coman în Qatar, Gică Hagi a declarat la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid că nu i-a dat niciun sfat fotbalistului de la FCSB.

Hagi a subliniat că Florinel Coman nu mai este un copil și este capabil să ia singur propriile decizii.

”Pe toți i-am învățat să ia decizii fiecare pentru el, deci nu putem să comentăm. Eu evit să îmi dau cu părerea. Coman e un jucător matur, care nu mai e copil. Nu are nevoie de ajutor, chiar dacă mai primește câte un sfat din când în când.

Nu am vorbit, ca să fie clar, e decizia lui și trebuie să i-o respectăm, pentru că el știe ce e cel mai bine pentru el. El măsoară, el face lucrurile, sunt alegerile lui, nu poate să ne convină întotdeauna alegerile cuiva. Nu putem gândi așa, chiar dacă unii fac lucrul ăsta.

Nu vreau să îmi dau cu părerea. Eu nu sunt analist, nu sunt la televizor, nu ține de mine. Eu îi respect decizia”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

Florinel Coman: ”Doar opinia lui Gică Hagi contează!”

”Am mai declarat și în trecut, pe mine mă interesează să iau campionatul cu FCSB. Pentru statistică este rău acest egal, dar important este că am ars o etapă. Nu am simțit bucuria fanilor, nu vreau să simt nimic până nu pun mâna pe trofeu.

Nu mă interesează nici dacă mă face cineva în toate felurile (n.r. legat de plecarea în Qatar). Nu mă interesează de nimeni.

Mă interesează doar de opinia unui domn căruia nu vreau să îi dau numele! (n.r. Gică Hagi?) Da! Doar opinia sa contează, legat de asta", a spus Florinel Coman, după meciul cu Rapid.