Cătălin Cîrjan a înscris pe finalul primei reprize, dar golul său a fost anulat pentru un henț comis de mijlocașul dinamovist. ”Câinii” au avut un gol anulat și pe final. Denis Politic a înscris, dar reușita sa nu a fost validată din cauza unui ofsaid.

Arbitrul asistent de la Dinamo - Botoșani, aproape să fie lovit cu un scaun

În timpul celei de-a doua reprize, unul dintre fanii lui Dinamo, nemulțumit de arbitraj, a aruncat din tribună cu un scaun, iar obiectul a fost aproape să îl lovească pe asistentul Cosmin Bojan, cel care a ridicat fanionul la golul lui Dennis Politic.

Întrebat despre acest incident, Eduard Pap a mărturisit la finalul meciului că suporterii lui Dinamo l-au luat și pe el la țintă în timpul partidei. Portarul moldovenilor susține că din spatele porții au zburat brichete și pahare, însă goalkeeper-ul este obișnuit cu astfel de gesturi și nu a aruncat vina pe suporterii bucureșteni.

Eduard Pap: ”După mine dădeau cu pahare, cu brichete, cu tot ce prindeau!”

”Un meci greu, pe un stadion greu, un teren greu. Ne bucurăm că am reușit să scoatem un egal, un punct bun pentru noi. Dacă eram mai atenți, puteam să câștigăm, dar, până la urmă, cred că echitabil e un egal.

Nu am văzut faza, am ajuns primul la minge, am boxat, atacantul lor intră în mine, puțin ghinion, sare mingea la Selmani. Sunt faze de joc, unde într-o fracție de secundă se schimbă tot. Nu știu dacă a fost fault sau nu, dar dacă arbitrul nu a dat înseamnă că nu a fost. Primim goluri, trebuie să remediem situația, trebuie să fim mai atenți și să nu mai luăm goluri în fiecare meci.

(n.r. un scaun a fost aproape să îl lovească pe tușier) Nu am văzut faza! Într-adevăr, a fost o stare de nervozitate. După mine dădeau cu pahare, cu brichete, cu tot ce prindeau. Din păcate, așa este pe stadion în România. Suporterii lui Dinamo sunt pătimași, pun suflet. Și arbitrul cred că i-a dus în direcția asta, a creat puțin o stare de nervozitate, dar ne bucurăm că nu a pățit nimeni nimic”, a spus Eduard Pap la finalul partidei.