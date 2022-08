Debeljuh a fost diagnosticat cu ruptură de ligamente, iar Dan Petrescu spunea că atacantul ar putea lipsi aproximativ șase luni de pe teren.

Gabriel Debeljuh a fost operat

Golgheterul lui CFR Cluj a fost operat astăzi, iar campioana României i-a transmis un mesaj pe rețelele sociale: "Operația lui Debeljuh de reconstrucție a ligamentelor de la genunchiul drept a fost un succes! Gabi, familia CFR îți dorește multă sănătate și este alături de tine! Te așteptăm cât mai repede alături de noi! Recuperare rapidă!".

Joi dimineață, la Ora Exactă în Sport, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a dezvăluit că toate costurile pentru operația lui Debeljuh au fost suportate de club, care a plătit 16.000 de euro.

"Noi am plătit tot. Am suportat la toți jucătorii pe care îi avem. Avem și un portar, care a evoluat mai mult la echipa a doua, căruia urmează să îi plătim intervenția chirurgicală. De fiecare dată am avut grijă de jucători.

La Debeljuh a fost o neînțelegere, noi i-am comunicat, ca să aibă acea liniște, că îi vom prelungi contractul cu încă doi ani, fără să vorbim detalii financiare cu jucătorul. Stabilisem cu finanțatorul principal că îi vom mări contractul, dar nu i-am comunicat, urma să îi spunem când revine de la operație. În cazul lui Debeljuh, costurile au fost de 16.000 de euro pentru a fi operat, vă dezvălui și suma", a spus Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.