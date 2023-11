Francezii sunt la picioarele lui Ladislau Boloni, după Lorient - FC Metz 2-3

FC Metz a făcut deplasarea pe "Stade du Moustoir" pentru jocul împotriva celor de la Lorient. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Ladislau Boloni, Metz, a câștigat cu 3-2.

Cheikh Sabaly a deschis scorul în primul minut pentru FC Metz, doar că Romain Faivre (minutul șapte) și Eli Junior Kroupi (minutul 22) au dus scorul la 2-1 în favoarea lui Lorient.

În partea secundă, Ismael Traore a restabilit egalitatea (minutul 65), iar Ablie Jallow a fructificat cu lejeritate o lovitură de la 11 metri în minutul 83 și a adus toate cele trei puncte la FC Metz.

După meci au apărut mai multe reacții ale fanilor francezi pe rețelele social media despre Ladislau Boloni, lăudat pentru evoluțiile echipei sale.

"Luciditatea și perspectiva critică a lui Boloni la interviul de după meci e de-a dreptul remarcabilă. Capacitatea sa de a nu dramatiza, dimpotrivă, de a calma spiritele, e ceea ce e necesar pentru stabilitate", a scris un fan pe platforma Twitter/X.

La lucidité et le regard critique de Boloni en interview d’après match et tout de même plus que remarquable. Sa capacité à dédramatiser et à l’inverse calmer les euphories, c’est ce qu’il faut pour la stabilité.