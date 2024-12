Zilele trecute, mijlocașul lui Dinamo apela la urmăritorii săi de pe Instagram pentru a-l ajuta să găsească un bărbat care i-a ajutat familia într-un moment extrem de dificil.

Patrick Olsen a dezvăluit cum a ajuns căruciorul în care se afla fiica sa în Herăstrău

Concret, chiar în ziua meciului cu Sepsi, căruciorul în care se afla fetița de doar 8 luni a fotbalistului a căzut în lacul Herăstrău, dar totul s-a încheia cu bine datorită unui trecător.

La câteva zile după acel moment, la conferința de presă premergătoare meciului cu Gloria Buzău, Olsen a povestit în detaliu ce s-a întâmplat și a explicat că fetița sa este nevătămată.

”În ziua meciului cu Sepsi, soția mea și mama ei se plimbau prin Parcul Herăstrău cu cei doi copii ai mei. Se relaxau plimbându-se în zona cu restaurante și, cumva, mama soției mele a apăsat frâna căruciorului, s-a uitat în altă parte una sau două secunde, iar căruciorul a căzut în apă, mai ales că bătea vântul.

Ghinion, un accident venit de nicăieri. Când soția mea a văzut asta, a sărit în apă pentru a scoate copilul, în vârstă de numai 8 luni. El era în cărucior. A sărit în apă și, din fericire, a scos-o înainte să se scufunde mai tare căruciorul. Soția nu putea ajunge la mama ei, care era sus, să-i întindă copilul, așa că soacra a început să strige la un bărbat care trecea prin zonă în acel moment, bărbatul pe care-l căutam.

A făcut-o, a ajutat. Când cineva ne ajută într-un asemenea mod, bineînțeles că vrem să-l găsim, să-i mulțumim. Apreciem că a fost acolo să ajute. A mai fost un alergător care a trecut pe acolo și a ajutat. Le suntem recunoscători celor care le-au ajutat. Toată lumea este în regulă. Bineînțeles, a fost un șoc pentru soția mea, pentru mama ei, dar asta este.

Nu am vrut să fac un spectacol din asta. Am jucat în acea zi, am avut parte de sprijinul soției pentru a face asta. Abia a doua zi am realizat cu adevărat ce s-a întâmplat, ce s-ar fi putut întâmpla. Familia mea a mers în Danemarca pentru câteva zile, apoi am mers și eu, clubul mi-a permis două zile libere. Totul este OK, copilul este OK. Sigur, șocul a rămas, dar totul este în regulă”, a povestit Patrick Olsen.

Olsen îl caută pe bărbatul care i-a salvat fetița

”Salutare tuturor, am nevoie de ajutorul vostru. Vreau să îi găsesc pe cei care mi-au ajutat familia în Parcul Herăstrău sâmbăta trecută. Familia noastră îi datorează mulțumiri pentru faptul că astăzi copilul meu este aici.

A fost un șoc prea mare pentru a ne da seama cine și câți au fost implicați și, pentru că am plecat repede la spital, nu am avut timp să mulțumim îndeajuns.

Îl căutăm în special pe omul care a sărit în apă și care a avut un impact imens. Dacă știți ceva, anunțați-mă! Multe mulțumiri și celor de la restaurant pentru că au avut grijă de familia mea într-o situație de urgență. Vom veni și vă vom acorda recunoștința pe care o meritați”, a fost mesajul lui Patrick Olsen pe Instagram.