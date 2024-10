Tricolorii au maximum de puncte, 12, după primele patru jocuri din Nations League: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania, 3-0 vs. Cipru și 2-1 vs. Lituania.



Fotbalistul din Liga 1 care vrea să joace pentru naționala României: ”Foarte mare dorința”



Louis Munteanu, cumpărat de CFR Cluj în vară pentru 2,3 milioane de euro, a bifat o singură apariție pentru naționala României, în octombrie 2023, sub comanda lui Edward Iordănescu, la 21 de ani și 3 luni.



Atacantul își dorește însă cu multă ardoare să revină la prima reprezentativă. Munteanu susține însă că vrea să se concentreze, momentan, pe treaba pe care o are de făcut la CFR Cluj.



”E foarte mare dorinţa, să vedem dacă o să merg. Dacă domnului selecţioner o să-i placă de mine, cu siguranţă o să fiu acolo.

Eu sunt cu gândul la CFR, să am evoluţii foarte bune şi cu siguranţă dacă o să merit o să fiu acolo”, a spus Louis Munteanu.



Produs de Academia lui Gheorghe Hagi, Louis Munteanu a fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe precum Farul Constanța, Fiorentina și CFR Cluj.



În actuala stagiune, Louis Munteanu a bifat opt apariții în SuperLiga (cinci goluri, un assist) și două prezențe în preliminariile UEFA Conference League.