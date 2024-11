În august 2024, Florin Tănase (29 de ani) a revenit la FCSB după după doi ani petrecuți în străinătate, la Al Jazira și Al Okhdood.



Fotbalistul a bifat în noul sezon la FCSB 15 apariții în toate competițiile și și-a trecut numele pe tabela de marcaj de două ori.

Fotbalistul de la FCSB care e ”ca peștele în apă în fotbalul românesc” și are ”valoare, eleganță și talent”



Adrian Mutu l-a remarcat pe Florin Tănase, despre care a spus că are eleganță în dribling, dar și o valoare incontestabilă. Ultima dată antrenor la CFR Cluj, ”Briliantul” a punctat și că în clipa în care Florin Tănase își va atinge potențialul maxim, atunci va aduce un plus uriaș lui FCSB.



”(n.r cum ți se pare Tănase?) El ‘se simte ca peștele în apă’, așa cum spunea Șumudică în Turcia: ‘like a fish in the water’. Se simte ‘ca peștele în apă’ în fotbalul românesc, are valoare incontestabilă, are eleganță în dribling și talent. Încet-încet se pune pe picioare, iar în momentul în care va ajunge la 100% va fi un plus pentru FCSB.

E marcator în primul rând! Poate să-i ajute să ia titlul, este un foarte bun marcator. Se eliberează bine din marcaj, iar de cele mai multe ori reușește să înscrie. În al doilea rând, poate să ofere și pase de gol, e Tănase până la urmă.



(n.r repatriere super-reușită pentru FCSB?) Pentru FCSB, da, dar mai puțin pentru el! Sunt de părere că ar fi trebuit să continue în străinătate. Ar fi trebuit pentru el, pentru viitorul financiar. Tănase este un jucător de moral, el dă randamentul cel mai bun în ambientul în care se simte cel mai bine, iar FCSB este clubul potrivit pentru el”, a spus Adrian Mutu, potrivit fanatik.