Gigi Becali a organizat joi la prânz o conferință de presă la palatul său din Aleea Alexandru. Patronul FCSB a sugerat că și-a făcut o echipă ”extraordinară” pentru următoarea stagiune, ba chiar a găsit și un jucător ”ieșit din comun”.

Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: ”Ieșit din comun”

În fapt, este vorba despre Marius Ștefănescu, pe care milionarul din Pipera l-a achiziționat în perioada de mercato din această vară de la Sepsi OSK pentru 1.3 milioane de euro.

”Eu am făcut tot ce am putut să fac și am ținut steagul sus continuu. Acum, zic eu, că am făcut o echipă extraordinară. Așa îmi spun și MM, și Charalambous. L-am luat pe Ștefănescu... E ceva ieșit din comun”, a spus Gigi Becali.

Ștefănescu nu este însă singurul transfer realizat de gruparea roș-albastră în fereastra de transferuri. FCSB a mai optat și pentru Daniel Popa de la ”U” Cluj și David Kiki de la Farul Constanța.

FCSB, în perioada de transferuri

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis)