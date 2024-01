Florinel Coman, răspuns clar când a fost întrebat „ce a avut FCSB în plus?” și o dezvăluire îngrijorătoare: „Am terminat anul cu durere! Mi-a amorțit piciorul” 

Vicecampioana și-a consolidat poziția de lider în clasamentul Superligii în urma victoriei de pe „Ion Oblemenco”. Darius Olaru a deschis scorul din penalty, în al optulea minut de prelungiri ale primei reprize. În a doua parte a ieșit la rampă și Florinel Coman, care a dublat avantajul din pasa lui Băluță, în minutul 50.

Tabela a fost închisă de David Miculescu, cel care a trimis balonul în plasă la un minut după ce a fost trimis în teren.

Florinel Coman: „Mi-a amorțit piciorul în a doua repriză!”

Florinel Coman a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută, extrem de mulțumit și de jocul prestat de echipă. Fotbalistul a fost întrebat ce a avut FCSB în plus față de Universitatea Craiova și a oferit patru argumente. Totodată, Coman a fost întrebat și despre schimbarea sa, dezvăluind că a simțit dureri la un deget încă de anul trecut, iar acum s-a resimțit după ce a fost călcat.

„Un meci bun, cu o echipă extrem de dificilă, a venit după 4-5 eșecuri, așa că ne gândeam că vom întâlni o echipă rănită care vrea să se ridice, mai ales împotriva noastră. Au jucat acasă, știam că vor face pressing agresiv. Ne-am gândit la calitățile pe care le avem, ne-am gândit că suntem liderul campionatului și că trebuie să câștigăm.

Viteză, am luat deciziile foarte bune, am fost mai puternici și până la urmă am băgat mingea în plasă.

Nu e ceva grav, am terminat anul cu o durere de deget, m-a durut foarte tare, era frig, am făcut cantonamentul din Antalya, mi-a dispărut durerea, dar m-a călcat șmecherește în prima repriză și nu am mai putut continua. Mi-a amorțit piciorul în a doua repriză, dar e bine că am reușit să câștigăm după un meci foarte dificil.

La meciul cu Sepsi când am câștigat cu 5-2, cântăm ce cântă galeria, facem o horă specială. Au fost momente și mai bune, dar suntem pe drumul cel bun, nu trebuie să ni se urce la cap, intrăm în play-off, se înjumătățesc punctele și va fi mai dificil. Trebuie să muncim și mai mult.

E cel mai special meci cu Farul, se joacă de ziua Regelui, va fi un meci special. Se va juca frumos, ca întotdeauna când ne-am întâlnit. (n.r. dacă îi va strica ziua lui Gică Hagi?) Vreau să îmi fac treaba cât mai bine și să am rezultate cu această echipă frumoasă”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova - FCSB

După victoria categorică de pe ”Ion Oblemenco”, FCSB a ajuns la 50 de puncte și este la 11 puncte distață de locul doi, ocupat de Rapid București. CFR Cluj este pe locul trei, cu 36 de puncte, dar va juca luni în compania celor de la FC Voluntari.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a rămas pe locul cinci, cu doar 34 de puncte, și este la 16 puncte distanță de lider. În acest moment, oltenii par să fie ieșiți din calculele pentru titlu.

În următoarea rundă, FCSB va avea parte de un alt test dificil, în compania campioanei en-titre Farul Constanța, care ocupă locul patru, cu 36 de puncte.

Universitatea Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi OSK, echipa de pe locul șase.