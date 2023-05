Florinel Coman, discurs de lider după victoria cu CFR: „Trebuia să demonstrăm că nu ne e frică să fim campioni!”

FCSB a câștigat meciul cu CFR Cluj, 1-0, din runda a opta a campionatului și s-a apropiat la 1 punct de Farul Constanța, înainte de jocul direct. Singurul gol al partidei de pe Arena Națională a fost marcat de Florinel Coman (25 ani), care i-a driblat pe Denis Kolinger (29 ani) și Simone Scuffet (26 ani) și a declanșat bucuria pentru 42.439 de spectatori prezenți la stadion.

Florinel Coman i-a pus gând rău și Farului Constanța

La finalul partidei, Florinel Coman a fost mândru că FCSB a trecut de CFR Cluj și a precizat că următoarea oprire este la Ovidiu, unde roș-albaștrii trebuie să învingă pentru a câștiga titlul.

„Mă bucur că am fost desemnat omul meciului, dar e mai putin important. Ma avut un meci decisiv, o prima finală pe care am tratat-o foarte bine. Nu am lăsat adversarul să aibă ocazii. A fost un joc bărbătesc pe care l-am câștigat.

Nu a fost un joc slab nici în prima repriză, am avut două ocazii. Trebuia să luptăm până la final și mai aveam o repriză în care trebuia să demonstrăm că merităm să fim campioni și că nu e frică de lucru acesta. Cred că s-a văzut și la TV că au venit aici mai mult pentru un egal, părerea mea. Până la urmă am câștigat, nu vreau să vorbesc de CFR, e problema lor. Mergem la Farul, suntem dornici să ne arătăm valoarea, curajul, și că ne dorim să fim decisivi.

Îi mulțumesc lui Darius (n.r. Darius Olaru), am scăpat singur, mi-am făcut bine mingea... Puteam și acum 2-3 ani să fac cursa asta. Mă simt puternic, fizic stau bine. M-am pregătit în așa fel încât să demonstrez pe teren. Este o perioadă foarte bună, dar nu contează individualizările, contează doar colectivul”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

Întrebat ce înseamnă o asistență atât de mare, șeptarul roș-albaștrilor a răspuns direct: „Ce să însemne? FCSB e Steaua”, a replicat Coman.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 47 puncte

2. FCSB - 46 puncte

3. CFR Cluj - 39 puncte

4. Universitatea Craiova - 37 puncte

5. Rapid - 35 puncte

6. Sepsi OSK - 26 puncte