Joia trecută, giuleștenii s-au întors în România după stagiul de pregătire din Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alex Pașcanu, în schimb, s-a întors cu o zi după.



Fotbalistul a ratat decolarea după ce și-a uitat pașaportul în bagajul de cală și nu a putut prezenta autorităților documentul valid la ieșirea din țară.



Florin Prunea urechează un fotbalist de la Rapid: ”Lasă miștocăreala!”



La aterizarea în România, Pașcanu a dialogat cu reprezentanții mass-media adunați la aeoportul din Otopeni: ”Am mai stat și eu să fac cumpărături. Am avut două antrenamente pe zi și am mai stat și eu o zi!”, a glumit el.



Florin Prunea, fost internațional român, a avut o reacție dură în urma ironiei lui Pașcanu. A punctat că îl credea ”băiat serios” și l-a sfătuit să lase ironiile deoparte.



”Atitudinea lui Pașcanu... mi s-a părut că este un băiat serios, așa. Când a ajuns la aeroport și a zis că a mai stat și el la cumpărături și râdea... Băiat tânăr, pe viitor, ca un sfat așa, dacă vrea să mă asculte, bine, dacă nu...



Să lase miștocăreala asta, că nu-l prinde. E un băiat serios, totuși. Nu-l prinde. (n.r. Costin Ștucan: Probabil că a fost deranjat de ce s-a scris sau de ce s-a vorbit) Păi, de ce să fie deranjat? Că asta a fost realitatea”, a spus Prunea, potrivit iamsport.



Alex Pașcanu a clarificat situația după ce a mai stat o zi în Dubai



”Am mai stat și eu să fac cumpărături. Am avut două antrenamente pe zi și am mai stat și eu o zi! Acum, râdem, glumim, dar vreau să clarific situația. Când am intrat în țară am intrat cu pașaportul britanic și când am ajuns la hotel l-am pus în geamantan.



Când am plecat de la hotel am plecat cu pașaportul românesc. Uitasem cu care intrasem în țară. Și când am intrat la emigrări îmi spun oamenii că nu pașaportul ăsta e bun.



Am fugit să-mi iau bagajul, bagajul era plecat și asta a fost! O greșeală. I se poate întâmpla oricui. A fost o greșeală, data viitoare o să umblu doar cu un pașaport.



M-am refăcut, sunt pregătit de meciul de luni!”, a spus Alex Pașcanu.