La finalul meciului, Dorinel Munteanu și-a atacat foștii colegi din Generația de Aur, după ce aceștia din urmă l-au criticat pe antrenorul Oțelului pentru gestul făcut în fața lui David Maftei. În urmă cu o săptămână, în timpul partidei cu Dinamo, Dorinel Munteanu l-a bruscat pe fotbalist.

Florin Prunea: ”Eu îl consider prietenul meu pe Dorinel Munteanu!”

Unul dintre foștii mari fotbaliști țintiți de Dorinel Munteanu a fost Florin Prunea. Fostul portar al Generației de Aur a fost unul dintre cei mai aspri critici în legătură cu gestul antrenorului de la Oțelul. Dorinel Munteanu a transmis clar că nu a fost prieten cu niciun membru al Generației de Aur.

”M-am simțit oarecum vizat, trebuie să recunosc, dar el trebuie să înțeleagă că noi așa am fost educați. Eu cred că și el a fost la fel educat, ca atunci când vedem niște lucruri care nu sunt în regulă să le semnalăm în mod civilizat și să avem un punct de vedere.

Dacă lui nu îi convine, este strict problema lui. Când voi vedea asemenea lucruri, le voi semnala și nu voi fi niciodată de acord cu ele. Eu îl consider prietenul meu, a fost colegul meu la echipa națională, la Dinamo, soțiile noastre au fost prietene foarte bune, el știe foarte bine ce vorbesc eu.

Eu îl înțeleg, a fost o săptămână grea și pentru el, după gestul pe care l-a făcut, a fost judecat de multă lume, dar trebuie să înțeleagă că de asta suntem aici. Nu îmi poate impune nici mie, nici lui Ilie Dumitrescu. Eu îl consider vinovat, dar mai vinovat îl consider pe jucător. Un jucător trebuie să aibă personalitate.

El are mulți prieteni, Gică Mihali de exemplu, au venit amândoi de la Sibiu. El declară tot timpul ceea ce vrea, dar trebuie să își asume eventualele repercusiuni. Eu l-am considerat un prieten și îl consider în continuare. Am petrecut mai multe zile cu el decât cu familia. Credeam că am fost prieteni, dar el știe mai bine ce are de făcut. Probabil îl sun și îl întreb de ce a spus chestia asta, eu îl consider în continuare prietenul meu”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Ce a spus Dorinel Munteanu despre Florin Prunea

"Prieten n-am fost niciodată cu cei din Generația de Aur. Colegi am fost, asta e clar. Fiecare cu meseria lui. Unii poate au fost jigniți că au fost tot timpul numărul 2, în spatele meu, cum și acum îi consider la fel. Au altă meserie, comentează randamentul, ceea ce fac eu la echipă. Bun, sunt plătiți, își câștigă bănuții din a-și da cu părerea, dar să jignești un om, să exagerezi, că am făcut, am omorât, l-am tras, l-am bătut, că la mine în vestiar este scandal... uitați-vă pe teren ce scandal este la mine.

Colegii mei adevărați n-a spus niciun cuvânt. Cine s-a dat prieten cu mine și a bătut apropouri că a stat cu mine în cameră mai mult decât cu soția lui... o ia razna. Eu n-am avut niciun prieten, să știți. Eu mi-am văzut de treaba mea la echipa națională, cu unii am jucat mai mult, cu alții mai puțin.

M-a deranjat, dar i-am lăsat să vorbească prea mult. Dumnezeu face dreptate. Ce să răspund eu? Să se răstălmăcească iar cuvintele? Rezultatele se văd pe teren, unde e munca antrenorului. Munca unui comentator se vede la televizor prin rating. Văd că ei inventează apa caldă sau bunele maniere. Hai săfim serioși, știm cu toții", a spus Dorinel Munteanu, la conferința de presă.