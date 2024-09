În ultima săptămână, Dorinel Munteanu a fost criticat pentru gestul din partida Oțelul - Dinamo 1-1, când și-a bruscat propriul jucător, pe David Maftei, la marginea terenului. Printre cei care au condamnat gestul antrenorului s-au numărat inclusiv foști colegi din Generația de Aur.

Dorinel Munteanu: "S-a dat prieten cu mine și a bătut apropouri că a stat cu mine în cameră mai mult decât cu soția"



Printre contestatari s-a numărat și Florin Prunea. Fostul portar al naționalei României declara recent că Dorinel "e fratele meu, am stat cu el în cantonamente mai mult decât am stat cu nevastă-mea".



După meciul cu Rapid (0-0), Dorinel Munteanu le-a răspuns foștilor colegi care l-au criticat. Antrenorul de la Galați spune că nu a fost niciodată prieten cu cei din Generația de Aur.



"Prieten n-am fost niciodată cu cei din Generația de Aur. Colegi am fost, asta e clar. Fiecare cu meseria lui. Unii poate au fost jigniți că au fost tot timpul numărul 2, în spatele meu, cum și acum îi consider la fel. Au altă meserie, comentează randamentul, ceea ce fac eu la echipă. Bun, sunt plătiți, își câștigă bănuții din a-și da cu părerea, dar să jignești un om, să exagerezi, că am făcut, am omorât, l-am tras, l-am bătut, că la mine în vestiar este scandal... uitați-vă pe teren ce scandal este la mine.



Colegii mei adevărați n-a spus niciun cuvânt. Cine s-a dat prieten cu mine și a bătut apropouri că a stat cu mine în cameră mai mult decât cu soția lui... o ia razna. Eu n-am avut niciun prieten, să știți. Eu mi-am văzut de treaba mea la echipa națională, cu unii am jucat mai mult, cu alții mai puțin.



M-a deranjat, dar i-am lăsat să vorbească prea mult. Dumnezeu face dreptate. Ce să răspund eu? Să se răstălmăcească iar cuvintele? Rezultatele se văd pe teren, unde e munca antrenorului. Munca unui comentator se vede la televizor prin rating. Văd că ei inventează apa caldă sau bunele maniere. Hai să fim serioși, știm cu toții", a spus Dorinel Munteanu, la conferința de presă.

Florin Prunea și Ilie Dumitrescu l-au criticat pe Dorinel Munteanu

Florin Prunea a analizat gesturile făcute de Dorinel Munteanu în timpul partidei dintre Oțelul și Dinamo, atunci când l-a bruscat pe David Maftei. Chiar dacă a mărturisit că respectă munca depusă de Dorinel Munteanu la Oțelul Galați, Prunea a criticat vehement gestul tehnicianului.

”Toată lumea știe că el face legea acolo, asta nu e o noutate. Acolo există Dorinel Munteanu și dedesubt toți se aliniază. Face tot ce înseamnă transferuri, politica clubului, financiar, tehnic și așa mai departe. Jucătorii știu unde vin.

Jos pălăria pentru ce face acolo, dar nu poți să faci așa ceva. Eu mă gândesc, dacă era un jucător cu experiență, cu personalitate, îți mai permiteai să îl tragi așa? E fratele meu, am stat cu el în cantonamente mai mult decât am stat cu nevastă-mea.

El atât de mult și-a dorit să câștige meciul ăsta, cred că de aici a plecat reacția lui. El s-a bazat mult pe aceste puncte. nu l-am văzut niciodată să vorbească atât de pătimaș după un joc. Vorbim de Dorinel Munteanu, antrenorul. Vorbim despre acest gest cu care nu sunt de acord niciodată”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Și Ilie Dumitrescu a criticat reacția avută de antrenorul gălățenilor și a transmis că este convins că, în cazul în care se va decide să își schimbe echipa, nu îi va fi deloc ușor lui Dorinel Munteanu, pentru că cei din conducerea altor cluburi își vor pune semne de întrebare cu privire la comportamentul tehnicianului.

”Proiectul ăsta este proiectul lui. Din punct de vedere sportiv, și-a îndeplinit obiectivele, problema se pune că nu poți avea o reacție de genul ăsta, să traagi un jucător așa de tricou. Nu se poate așa ceva, dar dacă astea sunt metodele lui și așa încearcă el să își impună respectul în vestiar...

La alt club, ar fi fost o reacție din partea clubului. Nu ai voie să faci așa ceva, să tragi jucătorii de tricou. Păcat de tot ceea ce face acolo sportiv. E păcat de aceste gesturi. Eu rămân cu imaginea asta, dar nu pot să fac abstracție de lucrurile foarte bune pe care le face acolo.

Atunci, probabil, o să rămână toată viața la Galați. Ca președinte, dacă vrei să îl iei, îți pui un semn de întrebare față de comportamentul lui. Mă refer pentru viitorul lui ca antrenor”, a adăugat și Ilie Dumitrescu.