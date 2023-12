Florin Manea pune tunurile pe Rapid: ”Cu cine te aperi? Cu Săpunaru la 178 de ani?”

Giuleștenii nu au nicio victorie în ultimele șase partide, în campionat și Cupa României, iar pentru perioada de transferuri din vară Dan Șucu a anunțat câteva mutări importante.

Până atunci, echipa lui Cristiano Bergodi este obligată să câștige la Constanța pentru a ține pasul cu locurile fruntașe.

Impresarul Florin Manea, fiul regretatului Nae Manea, râde de situația în care a ajuns Rapidul și critică politica implementată de conducerea clubului.

Florin Manea: ”Te aperi cu Săpunaru la 178 de ani?”

„Se ocupă domnul Angelescu, de transferuri… Dacă se ocupă domnul Şucu e mai rău. Când comentez, sunt mulţi oameni care spun că îmi pare rău. Nu se pune problema. Eu ca să mă angajez, trebuie să renunţ la Radu.

Şi nu cred că este un moment propice să merg la orice echipă, Iaşi, Botoşani, şi să renunţ la jucătorii pe care îi am. Mereu am fost rapidist, am crescut acolo, tata a jucat mii de ani la Rapid. Îmi doresc să îşi revină.

Din ce văd, nu mi se pare că găsesc soluţia optimă. Mi se pare că transferurile sunt făcute haotic, fără niciun plan. Iei Tsoumou, iei Soni… Mai bine să aştepte, că nu au îmbunătăţit cu nimic.

Poate doar dacă mergeau la o bătaie organizată, că ăia sunt mari, amândoi. Eu nu sunt înnebunit după Krasniqi. Mi se pare un jucător ca Papeau. Face diferenţa în faza de atac şi nu se apără.

Şi dacă ai Ioniţă, care nu se apără, Papeu, care nu se apără, Krasniqi, care nu se apără, Cârjan, care nu se apără, Borja Valle, care nu se apără… Spuneţi-mi, cu cine te aperi? Cu Săpunaru la 178 de ani?”, a spus Florin Manea, potrivit Fanatik.ro.

Florent Hasani, primul transfer al iernii la Rapid București

Rapid a oficializat transferul atacantului kosovar Florent Hasani (26 de ani), de la formația albaneză KF Tirana

Dan Șucu a anunțat că Rapid a plătit aproximativ 300.000 de euro pentru a-l cumpăra pe Hasani, un kosovar care a fost golgheterul campionatului Albaniei în stagiunea precedentă, cu 16 reușite. Fotbalistul cu 8 meciuri la echipa națională a impresionat și în acest sezon, unul în care a marcat de 10 ori în 20 de apariții.