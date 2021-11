Flavius Stoican, dat afară de Mititelu în mai puțin de o lună! Prima reacție a antrenorului

După demiterea lui Adrian Mutu de la FCU Craiova, Adrian Mititelu l-a contactat pe Flavius Stoican să preia echipa, după ce Marius Șumudică a refuzat oferta omului de afaceri. Însă, antrenorul a rezistat doar patru meciuri pe banca tehnică a oltenilor, fiind demis după jocul cu Rapid, 0-0, din etapa a 14-a a Ligii 1.

Potrivit gsp, Adrian Mititelu a fost nemulțumit că Flavius Stoican nu i-a respectat unele cerințe de ordin tactic în meciul pierdut în Cupa României cu Sepsi OSK, 0-1, și l-a îndepărtat de pe banca tehnică.

Chiar dacă a antrenat-o pe FCU Craiova mai puțin de o lună, fiind învestit pe 6 octombrie, Flavius Stoican i-a adresat mulțumiri lui Adrian Mititelu pentru că i-a acordat șansa de a pregăti clubul din Bănie.

„Despărțirile sunt ceva normal. Noi, oamenii și societatea le condimentăm cu dramatism. Am fost chemat să ajut, lucru pentru care îi mulțumesc domnului Mititelu.

Am venit și am muncit. Am vrut să construim din mers, dar deocamdată atât s-a putut. Eu atât am putut. Restul e istorie!”, a declarat Flavius Stoican pentru sursa citată.

De asemenea, FCU Craiova a emis un comunicat oficial în care a precizat că antrenorul interimar al echipei va fi Bobi Verdeș.

„Flavius Stoican și Fotbal Club Universitatea 1948 au ajuns la un acord pentru încetarea colaborării.

Bobi Verdeș va fi antrenor principal interimar”, este informația oficială lansată de olteni.