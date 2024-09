FCSB și Rapid, date uitării! Răzvan Oaidă, primele declarații la noua sa echipă din Superliga României

O nouă etapă în cariera lui Răzvan Oaidă tocmai a început. A semnat cu U Cluj, liderul Superligii, și are ca obiectiv... surprize frumoase cu formația lui Ioan Ovidiu Sabău.

Mijlocașul a explicat de ce a ales formația la care evoluează doi dintre cei mai valoroși jucători din campionat, Alex Chipciu și Dan Nistor.

Răzvan Oaidă, primele declarații la U Cluj

„În primul rând, mi-a plăcut tot ce se întâmplă aici. Echipa arată de la an la an din ce în ce mai bine. Au niște suporteri minunați, este un club sănătos și cred că se poate face performanță.

Cred că "U" este o echipă experimentată, care are în componență jucători foarte experimentați și valoroși. În general, experiența te ajută să joci la un nivel ridicat. Cred că își poate pune amprenta acest lucru.

Sunt nerăbdător, sunt entuziasmat și sper să fie un debut important, fericit, să ne bucurăm alături de fani", a declarat Răzvan Oaidă pentru fcucluj.ro.

Un gol în 50 de meciuri a marcat Oaidă pentru FC Botoșani

98 de partide a jucat Oaidă pentru FCSB

A marcat pentru FCSB cinci goluri

La Rapid, mijlocașul din Petroșani a evoluat în 42 de meciuri și a marcat un gol

Oaidă poate debuta în tricoul „studenților" chiar runda următoare, când echipa lui Sabău va întâlni Universitatea Craiova. Meciul va avea loc duminică, 22 septembrie, de la ora 21:30.

Mijlocașul consacrat la FCSB a vorbit și despre surprizele pe care le poate face formația lui Neluțu Sabău.

„În general, urmăresc majoritatea meciurilor din Liga 1 și nu numai. Am urmărit echipa și, cum am spus, sunt foarte încântat că am ajuns aici, la Cluj, unde cred că se pot face lucruri frumoase anul acesta.

Fotbalul în general este imprevizbil și cred că, în momentul în care ai o structură bine pusă la punct și un lot competitiv, poți produce surprize mari în Superligă", a declarat mijlocașul sosit de la Rapid.

