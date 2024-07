FCSB își poate pierde un jucător important! Anunțul lui Gigi Becali: ”A venit și mi-a spus!”

Întrebat despre situația lui Vlad Chiricheș, Gigi Becali a explicat că va respecta contractul semnat cu experimentatul fundaș central, chiar dacă nu este deloc încântat de prestațiile fotbalistului.

Gigi Becali: ”Un jucător important vrea să plece!”

În acest context, patronul de la FCSB a dezvăluit că un jucător important al campioanei României își dorește să plece de la FCSB deoarece soției sale nu îi mai place să locuiască în București.

Totuși, Gigi Becali i-a transmis acestuia că, la fel cum el respectă contractul și îi plătește lui Vlad Chiricheș o sumă importantă de bani, deși nu este impresionat de evoluțiile sale, la fel și respectivul jucător trebuie să îșirespecte contractul.

”Am promis, ce e da e da, ce e nu e nu, de aia sunt om, să țin cuvântul dat. Nu îmi convine, dar nu am ce face. Ce pot să fac? Am semnat, am semnat (n.r. cu Vlad Chiricheș)! Chiricheș mai are anul ăsta. Să știe un lucru: ’domn-le, vreau să plec, că nu îi mai place nevestei aici în România’. Ce vorbești, mă? Păi ia macaraua și pleacă!

Nu spun nume! ’Domn-le, stai să vezi că nevasta mea nu se mai acomodează la București’. Și ce faci? Păi vreau să plec. Păi stai că îți dau o basculantă să pleci cu basculanta. Eu îi dau lui Chiricheș banii, respectă și tu ce ai semnat. Dar un jucător valoros: ’Domn-le, nu îi mai place la București soției!’ Ce vorbești mă? Și ce să fac eu acum că nu îi ma place nevestei? Poate nu îi mai niciunei neveste. Desființăm echipa acum că ne le mai place nevestelor”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Clasamentul din Superliga României