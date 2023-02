FC U Craiova se revoltă după victoria lui Sepsi: "Vai de capul nostru! Cu ce om fi greșit?"

Sepsi a deschis scorul după o gafă a lui Antoche, care a trimis greșit în careu, iar ulterior a urmat pasa decisivă a lui Ștefănescu pentru Aganovic. Totuși, reluările par să arate că mingea ieșise din teren înainte de gafa lui Antoche.

Marcel Pușcaș, mesaj dur după Sepsi - Hermannstadt 2-1

Aflată în luptă directă cu Sepsi pentru ultimul loc de play-off, FC U Craiova a urmărit cu atenție evenimentele de la Sfântu Gheorghe, iar Marcel Pușcaș a avut o reacție dură cu privire la prima reușită a covăsnenilor.

"DE LA BUCOVĂȚ SE VEDE OUT, LA 10 M DE ARBITRU, BA.

~Se intâmplă în România!

Unde? La Sf Gheorghe.

In favoarea cui?

A lui Sepsi~

Ni se spune să nu ne mai legăm de arbitri.

Cum naiba sa nu te iei de ei când mingea, la primul gol al lui SEPSI, a revenit în teren după ce ieșise în out cu un metru.

Țipa până și retina.

Dacă piciorul drept al jucătorului era pe linie, cel stâng unde putea fi decât în afara ei.

Chiar trebuie VAR pentru o banală problemă oftalmologică?

A rezultat gol pentru Sepsi. In loc de a câștiga 1 punct în meci, cum era corect, s-au trezit cu toate cele trei.

Așa, în "conspiraționismul" nostru, ne putem gândi că Sepsi este ajutată și la masa verde și de către arbitri să ajungă în playoff?

Doar întreb, nu dau cu parul.

Se poate să obții 5 puncte nemeritate?

Uite așa se poate decide lupta pentru playoff.

Meritocrația, unde e meritocrația mult clamată de FRF?

Ce-o să ne spună Vassaras?

Mai dă comunicate că-l criticăm toți?

Vai de capul nostru!

Cu ce-om fi greșit?", a scris Marcel Pușcaș, pe contul său de Facebook.

Cu trei etape rămase de disputat, Sepsi ocupă locul 6, ultimul care duce în play-off, cu 41 de puncte. FC U Craiova e pe 7, la cinci lungimi în spatele covăsneniilor.

FC U Craiova a pierdut la masa verde meciul cu Sepsi, din ianuarie, din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei. Oltenii așteaptă acum un verdict favorabil de la Comisia de Apel.