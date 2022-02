FC Botoșani deja a găsit înlocuitor pe Edjouma: "E un jucător necunoscut în România"

FCSB a anunțat oficial, prin intermediul rețelelor de socializare, transferul lui Edjouma, iar Gigi Becali a oferit detalii despre transferul jucătorului și motivul pentru care și l-a dorit atât de mult.

Marius Croitoru a comentat mutarea lui Edjouma de la FC Botoșani la FCSB, dezvăluind că deja are un înlocuitor pentru fostul său jucător.

Tehnicianul moldovenilor a avut cuvinte de laudă pentru Edjouma, însă a atras atenția și asupra greșelii care ar putea să-l coste în lotul vicecampioanei României.

"Da, am pe cineva în locul lui Edjouma. Un mijlocaș francez. E un jucător necunoscut în România, cum de altfel au fost foarte mulți care au venit la FC Botoșani. Are 24 de ani. A jucat în Liga a 2-a din Franța și vine din Liga a 3-a din Italia.

"Eu îi zic în română, el îmi răspunde în engleză..."

El ca să atragă privirile, normal că joacă riscant. Are stilul ăsta. Și poziția lui e una riscantă, ca număr șase. El o dată dacă greșește, se vede imediat. Eu ca antrenor mai închid ochii când face asta. E un jucător peste media campionatului, toate datele certifică ce spun eu acum. Din punctul meu de vedere, FCSB a luat un jucător foarte bun.

E în top la recuperări, la driblinguri, la goluri marcate pentru poziția lui. Botoșani are un calcul simplu la început de an. Nu poți să cheltui mai mult decât produci. Una e să joci la Botoșani și alta e la FCSB. Eu nu am trei Edjouma, FCSB poate avea. La echipele mari dacă-ți spune de trei ori să nu faci ceva și tot face, te dă afară.

Eu i-am zis lui Edjouma de 1000 de ori să nu mai dribleze în fața careului. Eu îi zic în română, el îmi răspunde în engleză, franceză, și ne înțelegem..., a spus Marius Croitoru, la DigiSport.