FC Bayern anunță cel mai important obiectiv: ”Altă opțiune nu există”

După 26 de etape desfășurate în primul eșalon al Germaniei, formația dirijată de Thomas Tuchel a înregistrat până în clipa de față 19 victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri și se află la 10 lungimi în spatele liderului Bayer Leverkusen.

Max Eberl, directorul sportiv al lui FC Bayern, a vorbit despre Jamal Musiala, mijlocașul ofensiv care se află la FC Bayern din iulie 2020 și este cotat de site-urile de specialitate la nu mai puțin de 110 milioane de euro.

Oficialul bavarezilor a precizat că cel mai important obiectiv al clubului este să reușeasacă să pună sigiliu pe extinderea contractului lui Jamal Musiala, o piesă importantă din angrenajul lui Bayern Munchen.

De când se află la bavarezi, Jamal Musiala a bifat 156 de apariții, a reușit să marcheze 43 de goluri și să paseze decisiv în nu mai puțin de 30 de situații diferite, în peste 8500 de minute petrecute la club.

”Prelungirea contractului lui Jamal Musiala e un obiectiv important pentru club, crucial. Altă opțiune nu există. Vrem jucători tineri precum Musiala, Tel Pavlovic și alții. Avem însă nevoie și de jucători experimentați”, a spus Max Eberl, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

