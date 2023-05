Farul Constanța se desparte de doi jucători de perspectivă în vară! Anunțul făcut de Gică Hagi

Farul este aproape de un nou titlu în Superliga, însă Gică Hagi își pregătește deja terenul pentru următorul sezon și nu exclude despărțirea de o parte dintre jucătorii care au impresionat în acest sezon, dacă pe numele lor vor veni oferte bune atât pentru club cât și pentru jucători.

Farul s-ar putea despărți de două „perle” în vară

Adrian Mazilu și Andrei Borza, doi dintre jucătorii de perspectivă ai Farului, ar putea pleca în vară, susține „Regele”.

„Da, amândoi. Sunt mulţi care vorbesc despre ei. Vom vedea. Amândoi au făcut un salt imens. Cam cum am făcut şi eu atunci când am debutat. Şi eu am debutat la Farul la 17 ani.

Şi eu am avut meciurile lor, am excelat şi m-au luat cei din Bucureşti, cei mai buni. Probabil şi la ei va veni ceva vara asta, vom sta şi vom analiza”, a declarat Gică Hagi, conform gsp.ro.

Adrian Mazilu a disputat 19 meciuri pentru Farul, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere o pasă decisivă, în timp ce Andrei Borza a adunat nu mai puțin de 34 de jocuri în tricoul constănțenilor, marcând trei goluri și oferind două pase decisive.