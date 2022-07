Trei milioane de euro plătesc chinezii de la Shanghai Port pentru transferul lui Florin Tănase. Mijlocașul ofensiv de 27 de ani va încasa un salariu uriaș în China: un milion de euro pe sezon.

Sport.ro a aflat că fotbalistul și cele două cluburi au ajuns la un acord, iar căpitanul vicecampioanei va pleca zilele următoare în China.

„Da, și el 1 milion de euro salariu. Sunt liniștit. Aveam un stres mai mult cu salariu. Am scăpat de 40.000 de euro, plus 3 milioane de euro. Nu mai dau bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de euro de la Betano, plus 3 milioane de euro de la Tănase.

Nu se mai vorbește de retragere acum. Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine. Nu va juca mâine (n.r. cu Saburtalo), pleacă astăzi”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Ce spunea Gigi Becali cu o zi în urmă

„Cu Tănase... nu știu, să vedem. Într-un fel... i-am spus, domnule vorbim numai după meciul de joi (n.r. - cu Saburtalo din Conference League). Tănase fără trei milioane nu pleacă... așa le-am transmis.

A venit cineva astăzi că cutare, că nu știu ce... i-am zis că fără trei milioane nu-l dau”, a spus Gigi Becali.

5.5 milioane de euro este cota sa pe piață, conform site-urilor de specialitate.

Florin Tănase evoluează încă din vara anului 2017 la FCSB, moment în care FC Viitorul l-a cedat pe 1.5 milioane de euro.

Fotbalistul a bifat 227 de apariții în tricoul bucureștenilor, a marcat 83 de goluri și a pasat decisiv în 41 de situații.

FCSB primește vizita lui Saburtalo, joi, de la ora 20:30, în returul turului doi preliminar al Conference League. Meciul va putea fi urmărit LIVE la PRO TV, iar cele mai tari faze vor putea fi revăzute pe SPORT.RO.