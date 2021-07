EXCLUSIV | „La Craiova se dorește fotbal-șampanie!” Mihai Rotaru, prima reacție după despărțirea de grecul Ouzounidis

Mihai Rotaru a vorbit despre despărțirea de Marinos Ouzounidis!

Patronul Universității Craiova a dezvăluit că l-a demis pe Ouzounidis, deoarece filozofia de joc spre care se îndrepta echipa nu era aceea pe care și-o dorea el.

În privința antrenorului care îi va lua locul grecului pe banca oltenilor, Rotaru a dezvăluit că nu are în momentul de față decât niște nume la care se gândește.

Rotaru: „La Craiova se dorește un fotbal-șampanie!”

„Am zis să generăm transferul lui Cicâldău ca să acoperim scandalul cu Ouzounidis, ca să gumesc puțin.

În primul si în primul rând că nu este niciun conflict între mine și Ouzounidis. Am avut o discuție cu el, i-am zis că nu suntem compatibili. Ne-a îmbrățișat la final. A fost totul cu prietenie.

La Craiova se dorește un fotbal-șampanie. Acum avem un fotbal corect.

Noi nu am reziliat cu domul Ouzounidis după un meci de campionat si unul in cupele europene, am reziliat după 40 de meciuri. N-am reziliat înainte de sezon pentru că trebuia să-și pregătească echipa. Dar am ajuns la concluzia că evoluțiat echipei nu mergea în direcția pe care ne-o doream noi.

Suntem presați din ambele părți acum (trebuie să găsească înlocuitor atât pentru Cicâldău, cât și pentru Ouzounidis). Denota lipsă de profesionalism când schimbi antrenorul după o singură etapă, dar nu am avut de ales.

Ieri a fost o zi extrem de aglomerată. Ziua s-a terminat undeva la unu noaptea. A început să se propună niște nume. Acum doar ne gândim. Nu există, în momentul de față, un top al antrenorilor, un preferat.

Ne gândim la cineva care să facă din Craiova o echipă cu identitate. Poți să pui și pe cineva din Napoli... e același lucru”, a spus Mihai Rotaru, la PRO X, în cadrul emisiuni Ora exactă în sport.