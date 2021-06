EXCLUSIV | Anuntul momentului in fotbalul romanesc! Gica Hagi, la un pas de revenirea pe banca: "Negociez acum cu el!"

Gica Hagi ar putea reveni in curand in antrenorat.

Viitorul a ratat calificarea in play-off in sezonul recent incheiat, iar acest lucru i-a nemultumit pe oficialii clubului din Constanta, care iau serios in calcul o revenire a lui Gica Hagi la carma echipei.

Gica Popescu a dezvaluit ca Hagi ar putea reveni pe banca odata cu finalizarea fuziunii dintre Farul Constanta si Viitorul.

"Negociez cu Hagi sa revina in antrenorat, se lasa greu. Eu negociez cu antrenorul Hagi. Patronul Hagi l-a mandatat pe presedinte sa negocieze cu antrenorul Hagi", a spus Gica Popescu la PRO X, in cadrul emisiunii Ora exacta in sport.

Viitorul a inceput sezonul cu sapniolul Ruben de la Barrera pe banca, insa acesta a fost inlocuit de Mircea Rednic, care a fost demis dupa doar trei luni de zile, ar in locul sau a venit Catalin Anghel.