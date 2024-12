Victoria a urcat-o pe Dinamo, cel puțin temporar, în vârful clasamentului cu 32 de puncte după 19 runde desfășurate. Gloria - Dinamo a avut loc pe Stadionul Municipal din Parcul Crâng.



Eugen Neagoe, pus la colț după ce a declarat: ”Am subordonat-o pe Dinamo! Au câștigat pe nedrept”



După meci, Eugen Neagoe a scos în evidență la flash-interviu că elevii săi ”au subordonat-o” pe Dinamo, care ”a câștigat pe nedrept”, din punctul său de vedere.

Giani Kiriță, fost jucător la Dinamo, l-a pus la punct pe antrenorul buzoienilor, remarcând faptul că echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Gloriei în inferioritate numerică.



”(n.r. Eugen Neagoe a spus că a subordonat-o pe Dinamo) El asta trebuie să vadă, că, în zece oameni, Dinamo a câștigat. Dacă câștigi și în zece oameni, nu mai ai cum să spui așa ceva, niciodată!”, a spus Kiriță, potrivit ProSport.



Ce a spus Eugen Neagoe după Gloria - Dinamo 0-1



”O seară tristă pentru noi, am pierdut acest joc, dar cred că am controlat jocul din primul până în ultimul minut. Dinamo la primul șut pe poarta noastră a și marcat. Fotbalul, până la urmă, ăsta este. Se întâmplă să joci bine, i-am subordonat încă din primele minute, nu că au rămas în zece oameni, că și în 11 la fel s-a întâmplat, tot noi am controlat jocul. Dacă vă uitați la posesie, la tot... probabil cel mai bun jucător al lor a fost portarul.



Nu e prima oară când jucăm bine, foarte bine, când dominăm echipele puternice. Tot noi le dăm pase adversarilor să ne bage mingea în poartă.



Dinamo cred că nu s-a întâmplat să ajungă prin careul nostru în prima repriză. După tot ce s-a întâmplat pe final, au câștigat pe nedrept, din punctul meu de vedere.



Am avut multe ocazii, multe situații bune de a marca, dar din păcate ăsta este fotbalul. Uitați-vă pe clasament, unde suntem noi, și ar trebui să spunem clar că o echipă a jucat fotbal din primul până în ultimul minut. Ocaziile nu au lipsit de partea noastră. Uitați-vă pe statistică! Dinamo nu ne-a creat probleme, nu a avut ocazii. Au jucători cu experiență foarte mari, au jucători importanți. Noi nu am fost inspirați”, a spus Eugen Neagoe, la flash-interviu.