Eugen Neagoe: ”CFR nu a avut nicio ocazie, absolut nimic!”

Eugen Neagoe a mărturisit că este mulțumit de efortul depus de jucătorii săi în meciul cu CFR Cluj, însă consideră că singura greșeală comisă de echipa sa a dus la golul ardelenilor, care, în opinia tehnicianului, nu au avut o prestație foarte bună.

Totodată, Neagoe a transmis că este convins că echipa sa ar fi trebuit să aibă mai multe puncte la finalul sezonului regulat.

”În loc să intrăm la pauză cu 1-0, am intrat la egalitate, CFR nu a avut nicio situație, absolut nimic. În repriza a doua nu am făcut același joc. A venit și acel moment, e al doilea meci la rând când ne batem singuri. Am dat o pasă adversarului să marcheze. Sper să avem mai multă șansă la următorul joc, dar eu sunt mulțumit de efortul băieților. Am întâlnit un adversar bun.

Jocul a fost fragmentat, dar nu mai contează ce s-a întâmplat, nu trebuia să facem acea greșeală, trebuia să fim mai atenți și să respingem. Nu a fost o fază lucrată de CFR.

Discut individual cu toți jucătorii. În fiecare zi încerc să vorbesc cu doi-trei, în funcție de timp. Budescu a făcut un joc bun. Nu știu dacă CFR a mai avut ocazii de a marca, nu îmi aduc aminte. Am făcut o greșeală și ne-a costat. Nu doar că îmi doream mai mult, cred că și meritam mai mult după jocurile pe care le-am făcut. Sunt convins că trebuia să avem mai multe puncte”, a spus Eugen Neagoe la finalul jocului.

