Buzoienii au primit vizita moldovenilor sâmbătă seară, de la ora 17:30, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al SuperLigii României. Gloria a obținut toate cele trei puncte, dar rămâne tot ”lanterna roșie” a campionatului.



Eugen Neagoe exultă după victoria Gloriei Buzău: ”Extraordinară!”



După meci, Eugen Neagoe, antrenorul gazdelor, a mărturisit că elevii săi au avut puțină șansă, dar chiar și așa a punctat faptul că jucătorii au avut dorință și că victoria este incontestabilă.



”Este o victorie extraordinară, pe un teren greu. Când muncești, te dăruiești, sigur că poți să câștigi. Am avut puțin șansă, pentru că și ei au avut ocazii. Ăsta este fotbalul.



Cum am avut în alte jocuri o evoluție foarte bună și nu am câștigat, azi am avut dorință, am avut ocazii, dar cred că victoria este incontestabilă. Pentru treaba asta, le-am dat și o zi liberă”, a spus Eugen Neagoe după meci.



Ricardo Matos a deschis scorul în minutul 9, în urma assist-ului provenit de la Alessandro Ciranni. În actul secund, Matos a realizat ”dubla” în minutul 72 și a închis tabela de marcaj.



Două cartonașii roșii a împărțit ”centralul” pe final: Mihai Bordeianu și Andrei Gheorghiță vor rata, astfel, următorul joc al lui Poli Iași.