În inferioritate numerică mai bine de o oră, Dinamo a reușit să câștige toate cele trei puncte grație reușitei lui Astrit Selmani din repriza secundă.



Eugen Neagoe (57 de ani), antrenorul celor de la Gloria Buzău, a răbufnit la flash-interviu. Tehnicianul a spus că echipa sa a controlat partida de la un capăt la celălalt.



Eugen Neagoe: ”I-am subordonat”



„O seară tristă pentru noi, am pierdut acest joc, dar cred că am controlat jocul din primul până în ultimul minut. Dinamo la primul șut pe poarta noastră a și marcat. Fotbalul, până la urmă, ăsta este. Se întâmplă să joci bine, i-am subordonat încă din primele minute, nu că au rămas în zece oameni, că și în 11 la fel s-a întâmplat, tot noi am controlat jocul. Dacă vă uitați la posesie, la tot... probabil cel mai bun jucător al lor a fost portarul.



Nu e prima oară când jucăm bine, foarte bine, când dominăm echipele puternice. Tot noi le dăm pase adversarilor să ne bage mingea în poartă.



Dinamo cred că nu s-a întâmplat să ajungă prin careul nostru în prima repriză. După tot ce s-a întâmplat pe final, au câștigat pe nedrept, din punctul meu de vedere.



Am avut multe ocazii, multe situații bune de a marca, dar din păcate ăsta este fotbalul. Uitați-vă pe clasament, unde suntem noi, și ar trebui să spunem clar că o echipă a jucat fotbal din primul până în ultimul minut. Ocaziile nu au lipsit de partea noastră. Uitați-vă pe statistică! Dinamo nu ne-a creat probleme, nu a avut ocazii. Au jucători cu experiență foarte mari, au jucători importanți. Noi nu am fost inspirați”, a spus Eugen Neagoe, la flash-interviu.



În urma acestui rezultat, Gloria Buzău a ratat șansa de a urca pe locul 13 în clasament. Nou-promovata rămâne ultima, cu 16 puncte, la două distanță de următoarea clasată, Unirea Slobozia.



De partea cealaltă, Dinamo este pe primul loc, cu 32 de puncte, dar poate fi depășită de FCSB, CFR Cluj sau Universitatea Cluj în această etapă.



În ultimele meciuri din acest an, Dinamo va juca în compania celor de la Poli Iași și Rapid. Ambele meciuri vor fi disputate de echipa lui Zeljko Kopic pe teren propriu.