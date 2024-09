Campioana României are un meci puțin disputat, dar rezultatele obținute până acum sunt nesatisfăcătoare, bifând doar două victorii, cu UTA Arad și Farul Constanța.

Față de ocupanta primului loc, U Cluj (21 de puncte), FCSB are un dezavantaj de 12 puncte. Înaintea confruntării cu Petrolul Ploiești, de pe stadionul din Ghencea, Elias Charalambous a vorbit în cadrul unei conferințe de presă, în care a fost întrebat dacă simte că postul său este în pericol după rezultate mai slabe din acest început de campionat.

"Eu sunt aici şi, la fel ca în prima zi, îmi fac datoria. Şi eu îmi doresc rezultate mai bune, dau tot ce am mai bun pentru asta. Nu este decizia mea, este decizia patronului, el decide viitorul nostru al tuturor. Eu ştiu ce am de făcut aici, să muncesc cât de mult şi nu pot controla nimic altceva. Eu nu simt o presiune, nu am simţit niciodată în cariera mea. Atunci când îţi faci datoria şi dai tot ce ai mai bun, asta este tot ce pot face. Eu încerc doar să dau tot ce am mai bun", a spus Elias Chalarambous.

Elias Charalambous, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League

Gigi Becali a anunțat că antrenorul va încasa o primă de 200.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League.

Un reporter i-a transmis tehnicianului campioanei că este mai bogat cu 200.000 de euro, însă cipriotul a transmis în mai multe rânduri că banii nu sunt o prioritate pentru el în momentul de față.

"Sunt mai bogat? Mă cunoașteți foarte bine. În astfel de momente, banii nu fac diferența. Momente ca acestea sau precum cele din sezonul trecut, când am câștigat titlul, nu pot fi cumpărate cu bani. Suntem în grupele Europa League. Pentru mine e prima dată, pentru unii antrenori e prima dată. Aceste momente nu pot fi cumpărate! Cel mai important e momentul pe care îl trăim. Banii sunt importanți, dar sunt pe locul 2", a spus tehnicianul.