Episod amuzant între Tony da Silva și Gigi Becali: „Am crezut că e preşedinte!"

Ajuns la 43 de ani, Tony da Silva a antrenat ultima oară la Montalegre, în liga a treia din Portugalia, înainte de a ajunge la Iaşi.

Tony da Silva a dezvăluit că că inițial a crezut că patronul FCSB-ului este președintele României datorită prezenței sale constante la diverse televiziuni.

Tony da Silva: „Credeam că Gigi Becali e preşedintele ţării”

Tony da Silva a ajuns în România în 2007, când a fost transferat de CFR Cluj.

Portughezul a povestit că a avut un șoc când a văzut cât de mediatizat era latifundiarul din Pipera.

„Mie îmi place Gigi, prima oară când am venit în România, eu credeam că Gigi Becali e preşedintele ţării, că era doar el la televizor. An de an, el cheltuie foarte mulţi bani, e ambiţios şi este nevoie. Eu cred că fotbalul românesc fără Gigi Becali, în acest moment, e o pierdere mare. Mă bucur că e aici, că e ambiţios, că e sănătos", a spus Tony da Silva, conform AS.ro.

Tony da Silva despre plecarea lui Florinel Coman de la FCSB

Antrenorul de la Poli Iaşi a mai spus că plecarea lui Florinel Coman a lăsat un gol mare la echipă. Tony ar vrea ca FCSB să ajungă şi în grupa Ligii Campionilor, aşa cum îşi doreşte Gigi Becali.

„Ar fi bine pentru România dacă FCSB va intra în grupe. Au jucători buni, Luis Phelipe, Musi. Mie îmi place foarte mult de Musi, dar nu au calitatea lui Coman. Pentru cupele europene, FCSB trebuie să ia un jucător care să facă diferenţa, aşa cum era Coman”, a mai spus Tony da Silva.

Ce promisiune a făcut Tony da Silva când a ajuns în Copou

"Dacă se salvează Poli Iași, promit că dau barba jos și dau ture în chiloți în jurul terenului. Asta promit! Iar bonusul îl voi da jucătorilor” declara Tony da Silva, pentru Pro TV și Sport.ro.

"Băieții au luptat, asta a fost cel mai important, caracterul echipei. Azi ne odihnim, vedem de mâine. Azi mergem acasă, stăm cu familile, și asta e important, starea psihică.

Eu nu am familia aici, merg acasă, vorbesc cu stafful. Dar vom lupta până la sfârșit și fac o promisiune: echipa asta va rămâne în Superligă! Am mare încredere în băieți, fac această promisiune”, a spus Tony la finalul meciului cu FCU Craiova din etapa cu numărul trei din play-out-ul Superligii.