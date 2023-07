Primul meci în care sud-africanul a îmbrăcat echipamentul „roș-albaștrilor” a fost în cantonament cu PAOK Salonic, moment în care a și făcut o greșeală colosală care a costat-o pe FCSB un gol.

Elias Charalambous, anunț important despre Ngezana!

Înainte de FCSB - Dinamo, Elias Charalambous a făcut un anunț important cu privire la situația lui Siyabong Ngezana la FCSB. Antrenorul cipriot a remarcat că sud-africanul va fi prezent în lotul „roș-albaștrilor”.

„V-am spus săptămâna trecută că are nevoie de timp, acum e mult mai bine și va face parte din lot mâine. Nu odihnim pe nimeni pentru meciul cu CSKA, cel mai important meci e cel de mâine, vom alinia cel mai bun 11 pe care îl avem, nu ne uităm decât la următorul meci”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

La începutul lui iunie, Mihai Stoica anunța faptul că Siyabong Ngezana are o problemă de adaptare și că va mai dura până când va reveni la forma sa de la Kaizer Chiefs - DETALII AICI.

Elias Charalambous, iritat de discuțiile apărute după schimbările lui Florinel Coman și Darius Olaru

Tehnicianul a fost întrebat despre starea în care se găsesc Darius Olaru și Florinel Coman, ambii fiind schimbați în minutul 44, respectiv la pauză, în partida cu FC U Craiova, câștigată cu 3-1. După meci, Coman a declarat că s-a resimțit după ce a executat penalty-ul care a făcut scorul 2-0 și a cerut să fie schimbat ca măsură de precauție.

Schimbările au ridicat mari semne de întrebare, iar unele voci au sugerat că ar fi fost dictate de Gigi Becali, iar motivul invocat ar fi doar o scuză. Charalambous s-a arătat extrem de nervos pe speculațiile respective și a dezvăluit care e starea fotbaliștilor săi.

„Sunt apți, au pierdut câteva antrenamente, am auzit unii oameni spunând că au ieșit doar așa de pe teren săptămâna trecută. Sunt surprins, aici fiecare vrea să spună ce vrea, s-au accidentat meciul trecut, am fost extrem de surprins și nervos, sincer să fiu când am auzit zvonurile astea, că au ieșit doar așa. Nu, au ieșit pentru că erau accidentați, au ratat câteva antrenamente, dar sunt pregătiți pentru mâine. Sunt apți de joc, vom vedea mâine dacă sunt în echipa de start”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.