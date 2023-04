FCSB se va deplasa în Bănie în runda a șasea din play-off, unde va juca împotriva Universității Craiova, duminică, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Elias Charalambous a vorbit despre relația cu Mihai Pintilii

Înaintea duelului cu oltenii, a apărut informația cum că Elias Charalambous (42 ani) și Mihai Pintilii (38 ani) s-ar fi contrat la antrenament pentru rolul de antrenor principal. Numai că, tehnicianul cipriot a ținut să precizeze că este doar un zvon fals și că relația dintre cei doi se sudează pe zi ce trece.

„Vă arăt acum vănătăile, ne-am bătut (n.r. râde). Ascultați, de ce aceste zvonuri nu au apărut când câștigam? Când am pierdut un meci, au apărut zvonurile. Nu știu dacă cineva de aici a scris asta, dar dacă nu mă respectați pe mine, nu îmi pasă. Dar trebuie să-l respectați pe Pintilii. A jucat pentru echipa națională, trebuie să-l respectați ca persoană. În fiecare zi relația noastră este tot mai bună. Dacă cineva a scris asta pentru like-uri, e altă metodă de a le obține. Dacă cineva mă critică pentru ce am făcut în teren, voi accepta și voi încerca să îmbunătățesc. Toată viața am trăit cu presiune, ador să trăiesc cu presiune. Nu pot trăi cu presiune. Tot timpul iau presiunea cu mine. Dar asta este prea mult.

I-am trimis direct textul lui Pinti și l-am întrebat unde ne-am bătut și dacă e OK. Am râs amândoi”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 42 de puncte

2. CFR Cluj - 38 de puncte

3. FCSB - 37 de puncte

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte

5. Rapid - 31 de puncte

6. Sepsi OSK -24 de puncte