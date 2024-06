”E un semn!” Scoțienii jubilează după ce au descoperit ultima ”mutare” făcută de Albion Rrahmani

Prin prestațiile sale, kosovarul a atras atenția cluburilor din vestul Europei, iar în ultima perioadă s-a vehiculat că acesta este dorit la Rangers și la Slavia Praga.

Albion Rrahmani a început să urmărească un restaurant din Glasgow, iar fanii lui Rangers jubilează

Scoțienii sunt cu ochii pe Albion Rrahmani, fotbalistul care ar putea ajunge în această vară la Rangers, pentru mai mult de 6 milioane de euro.

Kosovarul de 23 de ani a lipsit de la primul antrenament efectuat de jucătorii Rapidului sub comanda lui Neil Lennon, iar fanii scoțieni se întreabă dacă este un semn că Rrahmani urmează să semneze cu gruparea de pe Ibrox Park.

Mai mult, scoțienii l-au ”investigat” pe atacantul Rapidului și au descoperit un detaliu care, în opinia acestor, pare să confirme mutarea.

Rrahmani a început să urmărească pe rețelele sociale un restaurant exclusivist din Glasgow, motiv pentru care scoțienii sunt convinși că kosovarul urmează să semneze cu Rangers.

”Cine știe de ce Albion Rrahmani urmărește un restaurant în Glasgow? Definiția zvonurilor de transferuri din 2024”, a scris pe rețelele sociale cel care a făcut descoperirea.

Right, who knows why Albion Rrahmani is following a restaurant in Glasgow?

The definition of transfer rumours in 2024! pic.twitter.com/sA8KhbHv8V

— Gavin Kelly (@gmkelly1979) June 11, 2024

Vestea a fost preluată și de site-ul dedicat formației de pe Ibrox, Rangers News, care s-au arătat convinși că acest detaliu anunță transferul kosovarului. Mai mult, scoțienii sunt convinși că cel care l-a sfătuit pe Albion Rrahmani să meargă la acel restaurant este chiar noul antrenor al Rapidului, Neil Lennon.

”De ce un jucător din Albania, care joacă în România, începe să urmărească un restaurant din Glasgow? Este exact ceea ce a făcut Rrahmani. Pe Instagram, Rrahmani urmărește acum Pulp, care are printre clienții săi mai multe staruri ale lui Rangers. Poate chiar noul său antrenor, Neil Lennon, i l-a recomandat. Este un semn”, au scris scoțienii.