"E prea important pentru CFR". Dan Petrescu a dat verdictul în cazul jucătorului care era pe cale să plece din Gruia

Dinamo a condus cu 2-0, prin reuşitele lui Cătălin Cîrjan (14) şi Hakim Abdallah (34), dar clujenii au redus din diferenţă în finalul primei reprize, prin Ciprian Deac (42 - penalty), după un fault comis de Dennis Politic asupra lui Andrei Artean.

Daniel Bîrligea a egalat în minutul 52, iar Panagiotios Tachtisdis (90+3) a înscris golul victoriei pentru CFR Cluj, cu un şut din marginea careului.

Ce a declarat Dan Petrescu după CFR Cluj - Dinamo 3-2

Tehnicianul ardelenilor a vorbit despre victoria obținută în prima etapă, explicând și care sunt aspectele care l-au nemulțumit la jocul echipei sale.

"Înainte de meci, am spus că Dinamo are echipă care arată bine. Am spus că nu sunt mulțumit de ce am la echipă. Au venit jucători târziu, s-a văzut când au intrat în repriza a doua. E clar că avem mult de muncă.

Am zis tot timpul că 2-0 este un scor periculos. Am zis și la pauză că e bine că am dat gol înainte de pauză și avem moralul.

Am riscat, nu aveam ce face, și ne-a ieșit. Când ai jucători de calitate în teren, normal că te aștepți să facă ceva. Sunt mulțumit de victorie, dar sunt nemulțumit că am luat două goluri acasă. Ceva nu merge bine.

Ce să-i reproșez lui Tachtsidis? Se antrenează mereu, e primul la antrenamente, joacă pentru echipă. E clar că nu e Culio sau Djokovic, dar nu cred că există în România un jucător să aibă o ultimă pasă ca el. E un jucător prea important pentru CFR în momentul de față. Atitudinea lui la antrenamente este extraordinară", a declarat Dan Petrescu, după meci, la Digi Sport.