Rapid se situează pe locul 7 în clasamentul SuperLigii României cu 28 de puncte înregistrate după 20 de etape desfășurate din sezonul regulat.



Formația dirijată de Marius Șumudică a înregistrat până acum șase victorii, 10 rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



E sigur de plecarea lui Marius Șumudică de la Rapid: ”Dacă are o ofertă consistentă”

Gigi Nețoiu, investitor la FC Voluntari, consideră că Marius Șumudică se va despărți de Rapid în clipa în care va avea o ofertă serioasă din străinătate.



Afaceristul susține și că în altă parte Șumudică ar avea mai multă liniște, remarcând, în mod indirect, agitația de la Rapid din aceste momente.



”Eu zic că va pleca Șumudică dacă are o ofertă consistentă. Nu știu nimic, nu am nicio informație, e părerea mea. Eu zic că va pleca dacă are o ofertă foarte bună. Acolo are mai multă liniște.



Ambele echipe au arătat că au potențial în campionatul acesta, se poate întâmpla orice la Dinamo – Rapid. E foarte important cine deschide scorul. Aș vrea să meargă, merită amândouă să fie în play-off”, a spus Gigi Nețoiu, potrivit fanatik.



După meciul cu Gloria Buzău (2-0), Marius Șumudică a făcut și calculele pentru accederea în play-off. Antrenorul din Giulești consideră că dacă Rapid va ajunge la 43-44 de puncte la finalul sezonului regulat, atunci nu va rata primele 6.



”Suntem la +3. Avem cu 3 mai multe puncte decât atunci când am preluat echipa, am recuperat 3 puncte față de play-off. Mai avem și un meci cu Dinamo.



Cu 43-44 de puncte cred că suntem în play-off. Vom vedea ce va trebui să facem la momentul respectiv”, a spus Marius Șumudică.