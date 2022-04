”E o distanță bună, dar nu e nimic terminat”. Ce a spus Camora după ce CFR Cluj s-a distanțat la opt puncte de FCSB

Mario Camora, căpitanul ardelenilor, este concentrat la următoarele partide din campionat și trage un semnal de alarmă. ”Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, spune portughezul.

Pentru CFR urmează deplasarea de pe terenul Universității Craiova, iar apoi va primi vizita FCSB-ului.

„Meciurile din play-off nu sunt ușoare, am spus de la începutul play-off-ului că toate echipele vor pierde puncte. Astăzi s-au câștigat trei puncte foarte importante pentru noi. Echipa a arătat bine din punct de vedere fizic, după o pauză, orice echipă din lume e mai greu să intre în meci.

Cel mai important e să luăm cele trei puncte, eu cred că e un rezultat corect. Trebuie să fim conștienți că e o distanță bună, dar nu e nimic terminat. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Meci de meci astea trebuie să fie gândurile noastre!”, a spus Mario Camora.

CFR Cluj - FC Argeș 2-0. Andrei Burcă: ”Ne așteaptă șapte finale”

„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm, a fost foarte important pentru că FCSB s-a încurcat aseară. De ce să fie greu? Craiova sunt o echipă bună, au câștigat în deplasare, știm ce am pățit în tur pe terenul lor, am avut o dificultate.

A fost direct pe tibie intrarea, nu a mai putut continua Bordeianu, mi-e frică să nu pățească ceva mai grav, se întâmplă, dar asta e competiția și mă bucur că domnul arbitru a luat cea mai bună decizie. Consider că am făcut o partidă bună, e un scor mulțumitor.

Este un meci dificil la Craiova, o echipă foarte bună, ne așteaptă șapte finale, să spunem așa, până să ne considerăm campioni”, a spus Andrei Burcă.

CFR Cluj a ajuns la 45 de puncte și are două victorii și un rezultat de egalitate în play-off. FCSB este pe locul doi, cu 37 de puncte, iar Universitatea Craiova completează podiumul, cu 33 de puncte.

În următoarea rundă, CFR se va deplasa la Craiova, iar FCSB va juca pe teren propriu cu FC Voluntari. FC Argeș va primi vizita Farului Constanța.