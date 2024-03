Formația antrenată de Elias Charalambous s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Sepsi OSK și a profitat de pașii greșiți făcuți de Rapid și CFR Cluj, cele două fiind învinse de Farul Constanța, respectiv Universitatea Craiova.

În urma acestor rezultate, FCSB are un avans de șapte puncte față de urmăritoarele Universitatea Craiova și Rapid și se pregătește de duelul din deplasare, cu Farul Constanța.

Ce crede Adrian Mititelu despre lupta pentru titlu

Finanțatorul de la FCU Craiova este de părere că FCSB se va impune în acest sezon în campionat și a oferit o explicație pentru afirmația sa.

"Eu nu-mi doresc neapărat, dar cred că va câștiga FCSB. Ia campionatul echipa care joacă cu FCU în prima etapă. De la revenire, în primul an am jucat cu CFR, apoi cu Farul Constanța. Am jucat cu FCSB... e al treilea an când se va întâmpla asta", a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Adrian Mititelu nu se teme de retrogradare

Posibila retrogradare nu îl sperie pe Adrian Mititelu. Patronul oltenilor spune că, spre deosebire de alți conducători din fotbalul românesc, nu vede coborârea în eșalonul secund drept un dezastru și va continua să fie alături de club.

"Fotbalul continuă, indiferent în ce ligă suntem. E o întrecere sportivă unde participă 16 cluburi. Unii sunt mai merituoși, alții mai puțini merituoși. Trebuie să fim bărbați și să privim lucrurile așa cum trebuie.

Am văzut și pe domnul Iftime și pe alții că dacă retrogradează se lasă de fotbal. Dar de ce? Liga a doua e o sperietoare? E un restart, e un nou început. Nu văd ceva ieșit din comun.

Sunt lucruri mai grave care se întâmplă oamenilor, nu asta. Dacă iubești o echipă, o iubești și în liga a patra, cum s-a întâmplat la noi. Așa se vede atașamentul", a spus Adrian Mititelu.