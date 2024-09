Universitatea Craiova și Unirea Slobozia și-au dat întâlnire pe stadionul "Ion Oblemenco" din Bănie, Craiova, în cadrul etapei #11 din Superliga României. Meciul a început la ora 21:00 și a putut fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



Tabela a fost dezghețată în minutul 38 de către Ștefan Baiaram, care s-a înălțat peste apărarea ialomițenilor și a finalizat superb.



Doar patru minute mai târziu, același scenariu s-a repetat, centrare, salt, gol superb!



Alexandru Mitriță a închis scorul la 3-0, în minutul 90+4, după o pasă superbă a lui Nicușor Bancu. "Piticul Atomic" a reușit o cursă de senzație și a finalizat din câțiva metri, la colțul lung.



După o "dublă" superbă, Baiaram i-a transmis un mesaj coechipierului Alex Mitriță



La finalul celor 90 minute, Ștefan Baiaram, omul cu "dubla", a venit la microfon și nu s-a ferit de cuvinte. Tânărul s-a declarat bucuros de această victorie, pe care echipa o aștepta cu sufletul la gură.

Mai mult, a vorbit și despre Alexandru Mitriță, recent convocat de Mircea Lucescu la națională, pe care l-a numit pur și simplu "incredibil".

”A fost un meci foarte greu, am venit după multe meciuri în care nu ne-a ieșit jocul. Ne bucurăm că ne-am revenit și am reușit să câștigăm. Am dat două goluri cu capul, mă bucur că am fost acolo. E munca întregii echipe, eu doar am finalizat.



Ne-am obișnuit (n.r.- cu presiunea), toți știm că dacă sunt rezultate e liniște. Ne bucurăm că am câștigat. Nu mă gândesc la acest lucru (n.r.- la titlul de golgheter), vreau doar să fiu sănătos. Am lipsit destul de mult în ultima perioadă, n-am multe jocuri în picioare", a spus Ștefan Baiaram, după meci.



Universitatea Craiova, pe locul doi în Superligă



După această victorie, oltenii au urcat pe locul doi în Superliga României, cu 19 puncte obținute după 11 meciuri.



Formația lui Costel Gâlcă se află acum la o victorie distanță de liderul U Cluj și la doar un punct de locul trei ocupat de Oțelul Galați.