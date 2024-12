Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a susținut că are dubii cu privire la potențialul lui Vladislav Blănuță de a se impune la FCSB în eventualitatea unui transfer.



Dragomir a susținut, potrivit Fanatik, că atacantul lui FCU Craiova 1948, împrumutat pentru un sezon la U Cluj unde are evoluții bune, nu ar avea calitatea necesară pentru a juca într-o echipă cu pretenții la titlu cu este FCSB.



Fostul șef LPF a subliniat că performanțele lui Blănuță sunt în mare măsură dependente de calitatea coechipierilor săi, în special de Dan Nistor și Mamadou Thiam. Fără acești doi jucători, Dragomir consideră că atacantul ar fi mult mai puțin eficient.



"Când nu-i are în spate pe Thiam și Nistor, Blănuță e zero tăiat ca la Craiova. Nu mă impresionează, dar dacă joacă meci de meci poate să crească în valoare și poate să se facă de FCSB, acum nu joacă la FCSB. Dacă ia două milioane de euro pe el, nu mai sunt bani", a spus Dumitru Dragomir.



Gigi Becali a dezvăluit că a vrut să-l cumpere pe Blănuță, însă fotbalistul a refuzat



Dorit de Gigi Becali la FCSB, Vladislav Blănuță a refuzat să facă pasul către campioana României, susținând că îi este frică de Gigi Becali.



"Am vrut să dau 1,1 milioane pe Blănuță, dar nu a vrut el să vină. Pe Blănuță nu îl luam, are contract pe un an la U Cluj și nu pot să îl iau de acolo. Îl plăteam, rămânea acolo și îl luam peste un an. La ora asta nu poate să joace la noi, dar nu a avut curaj.



I-a fost frică să vină. La FCSB trebuie să ai curaj mare, trebuie să joci de frică. Nu joci, vai de capul tău", spunea Gigi Becali.